Sapphire po zlevnění RTX 2060 zrychluje svůj Radeon RX 5600 XT

NVIDIA už oficiálně snížila cenu karet RTX 2060 ze 350 na 300 dolarů a soudě dle informací o výkonu nových Radeonů RX 5600 XT to znamenalo, že ty by rázem byly méně výhodné. AMD se ovšem rozhodlo ihned kontrovat, a to ne snížením cen ještě nevydaných karet, ale zvýšením jejich výkonu, což se týká především AIB partnerů, jako je Sapphire. Je otázka, zda AMD s něčím takovým dopředu počítalo, ovšem vzhledem k velice rychlé reakci nejspíše ano.

Sapphire PULSE Radeon RX 5600 XT: staré a nové specifikace

Můžeme se podívat třeba na to, jak se změnily specifikace karty Sapphire PULSE Radeon RX 5600 XT, která dříve počítala s takty (Game Clock a Boost Clock) 1560 a 1620 MHz, dále nabízela 12Gb/s paměti a 150W TDP. Nyní už ovšem jde o kartu s takty 1615 až 1750 MHz a 14Gb/s paměťmi, a to se 160W TDP. Ostatní výrobci jistě nebudou pozadu.

Pokud chceme mluvit o tom, zda to byl či nebyl dopředu chystaný krok, můžeme uvažovat především o pamětech. Kdyby se totiž s takty 14 Gb/s dopředu nepočítalo, nemusely by být použity paměti, které to zvládnou, nicméně samozřejmě to může být i tak, že takovou rychlost dnes prostě zvládnou všechny GDDR6. Zvýšené takty GPU nejsou překvapivé, neboť jde o Navi 10, které v případě karet RX 5700 pracuje na ještě vyšších frekvencích a o 10 W vyšší TDP je v podstatě (také) jen záležitost úpravy BIOSu.

Dá se tak říci, že kdyby se v tomto ohledu nezměnilo nic, stejně by bylo možné karty na takové hodnoty přetaktovat, ale takto to alespoň máme oficiálně a bez práce.

Můžeme také říci, že AMD muselo od NVIDIE očekávat reakci, a tak se na ni připravilo a čekalo jen na to, až zelení odhalí své karty. Jako obvykle z toho těží především zákazník, který se ale může ptát, zda si příští týden v úterý už bude moci koupit karty s aktualizovanými specifikacemi. Ostatně změny přichází na poslední chvíli a pokud chce nějaká firma své karty prodávat už od 21. ledna, musela je už dávno rozeslat do světa.

Aby ovšem bylo jasno, samotná společnost AMD zatím specifikace referenčních karet RX 5600 XT nezměnila a v tuto chvíli se stále dočteme o původních taktech, 12Gb/s pamětech i 150W TDP. Dle HKEPC ale jde v podstatě o reakci přímo firmy AMD.

Ceny souvisejících / podobných produktů: