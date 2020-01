NVIDIA oficiálně snížila cenu RTX 2060 na 299 dolarů

NVIDIA se konečně rozhodla na téměř poslední chvíli před vypuštěním karet Radeon RX 5600 XT na trh zlevnit své původní verze GeForce RTX 2060 na 299 USD. To se ale dalo očekávat, protože by nedělalo dobrotu, kdyby měla pouze EVGA nabídnout takovou cenu v případě své nové karty GeForce RTX 2060 KO. Nová cena platí také pro samotné karty NVIDIE, čili Founders Edition a vypadá to, že pozice Radeonů RX 5600 XT tím bude velice nejistá, neboť RTX 2060 asi budou výhodnější. Nicméně na to si počkejme do příštího týdne, kdy nový Radeon přijde na trh a objeví se podrobné testy.

Obliba GeForce RTX 2060 by tak mohla značně zesílit, ostatně o tom, že by NVIDIA snižovala i ceny jiných karet, se vůbec nemluví. Znamená to tak, že RTX 2060 bude ještě mnohem více levnější než RTX 2060 Super.

AMD Oficiální cena NVIDIA Radeon RX 5700 $329 $299 GeForce RTX 2060 Radeon RX 5600 XT $279 GeForce GTX 1660 Ti $229 GeForce GTX 1660 Super Radeon RX 5500 XT 8GB $199/$209 GeForce GTX 1660 Radeon RX 5500 XT 4GB $169/$159 GeForce GTX 1650 Super $149 GeForce GTX 1650

A na druhé straně se RTX 2060 také značně přiblížila modelu GTX 1660 Ti, který je už tak pod velkým tlakem ze strany výrazně levnější a výkonnostně srovnatelné GTX 1660 Super a osobně bych se vůbec nedivil, kdyby právě GTX 1660 Ti pomalu zmizela z trhu.

NVIDIA tím zároveň vytváří tlak na Radeon RX 5700, který je celkově jen mírně výkonnější, což za příplatek 30 dolarů nemusí stát. Navíc nezapomínejme, že NVIDIA už v této kategorii nabízí i podporu ray tracingu, který je sice stále podporován malým počtem her, ale rozhodně se dá považovat za výhodu, na niž AMD zatím nemá odpověď.

Co se týče reálných cen v našich obchodech, v těch se ještě zlevnění karet neprojevilo a také jsem zatím ještě nenašel nové modely EVGA RTX 2060 KO , díky nimž by se dalo nejlépe určit, kam se ceny posunou. Rozhodně by ale měly spadnout pod 8000 Kč a některé se pohybovat i kolem 7500 Kč s DPH. V každém případě, pokud někdo nyní uvažuje o koupi karty v této cenové hladině, stejně by si měl počkat na to, co ještě příští týden předvede AMD.

