Scalpeři a scammeři zase útočí, nedostatkové GeForce RTX 5090 nabízí i za 7000 USD

V době kryptoměnové horečky jsme tu měli obrovský nedostatek grafických karet, který zapříčinil, že jejich ceny šly až na 3násobek normálních cen. Nyní tu máme sice důvody jiné, nicméně výsledek je docela podobný. Týká se nejnovějších grafických karetna architektuře Blackwell. Jde o nejvýkonnější karty dneška, které v DLSS zhruba zdvojnásobují výkon proti svým předchůdcům, nicméně v rastrovacím výkonu je nárůst podstatně nižší, jen zhruba 30 % v rozlišení 4K . Jako takové vzbuzují u některých skupin lidí zájem. Problémem je, že Nvidia nemá k dispozici zrovna mnoho čipů, takže ani další výrobci nejsou schopni vyrobit dostatečně vysoké množství karet. Navíc se oficiálně ještě ani neprodávají, přičemž prodejci mnohdy mluví o tom, že budou mít k dispozici pouze jednotky kusů.

V případě RTX 5090 tak zase nastupují scalpeři a scammeři. V dnešní situaci je to spíše to druhé. Na serveru eBay je tak k nalezení několik výrazně dražších a především velmi podezřelých inzerátů. Zatímco standardní cena RTX 5090 činí 1999 USD, v posledních dnech se zde objevilo několik inzerátů s cenami okolo 3000-4000 USD. Dokonce se tu objevily i takové, kde za ně lidé chtěli 7000 USD (167 tisíc Kč v přímém kurzovém přepočtu).

Problémem je, že RTX 5090 se oficiálně ještě ani neprodává, zahájení prodeje je naplánováno na 30. ledna. Otázkou tak je, kolik z inzerátů je vůbec od obchodníků, kteří se ke kartám fyzicky opravdu dostali nebo mohou dostat a mohou je skutečně prodat, a kolik z nich se jen tváří, že je má. Spousta záznamů totiž využívá jen oficiálních snímků grafických karet a ne něčeho, co by potvrzovalo pravost toho, že mají karty fyzicky k dispozici. Někteří např. tvrdí, že pracují u prodejce výpočetní techniky, přičemž mají garantované místo pro nákup, jenže kartu pro svou sestavu nechtějí, takže využijí tohoto pro koupi na své jméno a přeprodej někomu jinému, kdo tu kartu opravdu chce. Neakceptují ale vrácení peněz a neručí za nefunkčnost karet. Jiný zase mluví o svých kontaktech na jiné prodejce, odkud bude moci karty získat, a to ještě jen možná. Založil si více účtů naprosto bez historie, přesto už z 26 nabízených karet prodal 17 kousků důvěřivcům, kterým to asi nepřijde dostatečně podezřelé.