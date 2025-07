Seagate začíná s běžnými dodávkami 30TB disků s technologií HAMR

HAMR (Heat-Assisted Magnetic Record) se mluví už hodně dlouho. První 30TB varianty řady Exos představila společnost Seagate už v O pevných discích s technologií(Heat-Assisted Magnetic Record) se mluví už hodně dlouho. První 30TB varianty řady Exos představila společnost Seagate už v lednu 2024 , dodávky prvních vzorků 36TB variant oznámil v letošním lednu , nicméně až nyní dochází k tomu, že byla spuštěna velkosériová výroba a dodávky těchto pevných disků na platformě Mozaic 3+. Ty by měly být jednou z odpovědí na stále rostoucí nároky pro ukládání dat, což v poslední době roste i kvůli AI. Seagate říká, že dnes je 90 % dat uloženo v pouhých 10 % zemí, nicméně datová centra se rozšiřují po celém světě a je potřeba na to odpovídat úložišti s vyššími kapacitami a pokrokovými technologiemi.

V případě společnosti Seagate půjde o dvě řady disků Exos M a IronWolf Pro, a to ve dvou kapacitách. 28TB varianty budou u obou řad vycházet na 569,99 USD, ještě větší 30TB varianty pak vyjdou na 599,99 USD. Ty dosahují obří 3TB kapacity na plotnu, přičemž Seagate se už počátkem roku nechal slyšet, že v laboratořích úspěšně otestoval i 6TB plotny. To by při 10 plotnách mohlo znamenat 60TB pevné disky. Takové technologie tedy sice už fungují v laboratořích, nicméně na pultech obchodů se objeví až za několik let. Ostatně od představení 30TB pevného disku k zahájení jeho běžného prodeje uběhlo 1,5 roku.