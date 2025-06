Seasonic ukázal 3200W zdroj Prime PX-3200 a bezpečnější kabely 12V-2x6

Prime PX-3200. Ten dokáže dodat výkon až 3200 W, tedy ještě o trochu více. Novinka přešla z 2vrstvého PCB na 4vrstvé (spolu s návrhem OptiSink 2.0), odpovídá standardům ATX 3.1 a PCIe Gen 5.1, tedy podporuje 16pinové kabely 12V-2x6. Těch umožňuje využít hned šest, což sice nebude stačit na šestici RTX 5090, ale zvládne to šest karet RTX 5080 nebo menší počet AI karet, které mohou být napájeny dvěma takovými konektory každá. Nedávno jsme si představili 3000W zdroj od Asusu určený pro pracovní stanice s větším počtem GPU. Společnost Seasonic šla s výkonem zdrojů ještě o trochu dále a představuje model. Ten dokáže dodat výkon až 3200 W, tedy ještě o trochu více. Novinka přešla z 2vrstvého PCB na 4vrstvé (spolu s návrhem OptiSink 2.0), odpovídá standardům ATX 3.1 a PCIe Gen 5.1, tedy podporuje 16pinové kabely 12V-2x6. Těch umožňuje využít hned šest, což sice nebude stačit na šestici RTX 5090, ale zvládne to šest karet RTX 5080 nebo menší počet AI karet, které mohou být napájeny dvěma takovými konektory každá.

Zdroj má certifikaci 80 PLUS Platinum pro 230V napětí. U 115V napětí a 50% zátěže pak slibuje 94% efektivitu. Zdroj je chlazen 135mm ventilátorem s ložisky FDB. Má hliníkové pevné kondenzátory, pozlacené konektory a výrobce na něj dává 12letou záruku.

Novinkou jsou také speciální kabely 12V-2x6. Ty by měly být obecně mnohem bezpečnější než 12VHPWR, nicméně Seasonic ve spolupráci s čínským recenzentem hardwaru známým pod jménem King of Wing vyvinul jejich ještě lepší variantu (Wing Studio 12V-2x6 Ti Smart Power Cable). Na každém konci kabelu je systém pro monitorování napětí, proudu, a to pro každý pozitivní pin. Nechybí senzor teploty, displej a dokonce i malý reproduktor pro ohlášení problémů. Dokonce dokáže grafické kartě naznačit, ať se v případě problémů vypne.