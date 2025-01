Šéf vývoje Xeonů od Intelu míří do Qualcommu, Snapdragony mají jít i do serverů

Sailesh Kottapalli je inženýrem, který 28 let své kariéry strávil ve společnosti Intel, věnoval se vývoji serverových procesorů Itanium i Xeon. Dotáhl to až na vedoucího architekta pro výše zmíněné procesory Intel Xeon. Nyní ale po dlouhé době změní své působiště. Přetáhla ho totiž společnost Qualcomm, kde by měl mít podobnou pozici. V Qualcommu totiž chtějí dobýt nejen oblast PC, kam zamířily procesory Snapdragon X. Ty sice neměly příliš dobrý, ale na druhou stranu ani špatný start, a je jen otázkou, jak se bude jejich tržní podíl vyvíjet dál. Dalším cílem pro Qualcomm je vedle PC také serverová oblast.



Architektura ARM není v oblasti serverů ničím neznámým. Existují řešení jako procesory Ampere nebo Nvidia Grace, máme zde také firmy, které si ARMové serverové procesory vyrábí samy pro sebe. Něco takového má v plánu např. Apple. Amazon už má několik generací procesorů Graviton a takto bychom mohli pokračovat dále (Google Axion, Microsoft Azure Cobalt,...). Další serverový procesor by opět mohl přispět k tomu, že by architektura ARM mohla zvýšit svůj podíl v serverech a vytvořit tak vyšší tlak na konkurenční x86 v podobě procesorů AMD Epyc a Intel Xeon.