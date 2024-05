Senua's Saga: Hellblade II: oznámené HW požadavky, DLSS, FSR, XeSS

Senua's Saga: Hellblade II, která byla původně oznámena v už prosinci 2019 během události The Game Awards při příležitosti představení konzole Xbox Series X. Jde o pokračování titulu Hellblade: Senua's Sacrifice z roku 2017, který tehdy dokázal překvapit svým unikátním zpracováním (pro více informací nahlédněte do Za necelé 2 týdny se dočkáme připravované hry, která byla původně oznámena v už prosinci 2019 během události The Game Awards při příležitosti představení konzole Xbox Series X. Jde o pokračování titulu Hellblade: Senua's Sacrifice z roku 2017, který tehdy dokázal překvapit svým unikátním zpracováním (pro více informací nahlédněte do našeho dřívějšího článku , kde se tomu věnujeme).

Nadcházející druhý díl využívá Unreal Engine 5 a mělo by se jednat o dosud nejvýraznější demonstraci vizuálních schopností tohoto enginu. Nabízí se tak otázka, jak to bude s HW náročností. Vývojáři z Ninja Theory před pár dny zveřejnili oficiální HW požadavky, které jsou následující:

Z hlediska různých technologií se prozatím dozvídáme pouze o tom, že pro dosažení vyšší snímkové frekvence bude na výběr mezi upscaling technologiemi Nvidia DLSS 3, AMD FSR 3 a Intel XeSS 1.3.

Minimální: 1080p

Profil detailů: Low

Procesor: Intel i5-8400, AMD Ryzen 5 2600

Grafická karta: Nvidia GeForce GTX 1070, AMD Radeon RX 5700, Intel ARC A580

Paměť grafické karty (VRAM): 6 GB

Systémová paměť (RAM): 16 GB

Storage: 70 GB SSD

OS: Windows 10/11 64bit

Střední: 1080p

Profil detailů: Medium

Procesor: Intel i5-9600, AMD Ryzen 5 3600X

Grafická karta: Nvidia GeForce RTX 2070, AMD Radeon RX 5700 XT, Intel ARC A580

Paměť grafické karty (VRAM): 8 GB

Systémová paměť (RAM): 16 GB

Storage: 70 GB SSD

OS: Windows 10/11 64bit

Doporučené: 1440p

Profil detailů: High

Procesor: Intel i7-10700K, AMD Ryzen 5 5600X

Grafická karta: Nvidia GeForce RTX 3080, AMD Radeon RX 6800 XT, Intel ARC AA770

Paměť grafické karty (VRAM): 8 GB

Systémová paměť (RAM): 16 GB

Storage: 70 GB SSD

OS: Windows 10/11 64bit

Velmi vysoké: 4K

Profil detailů: High

Procesor: Intel i5-12600K, AMD Ryzen 7 5700X

Grafická karta: Nvidia GeForce RTX 4080, AMD Radeon RX 7900 XTX

Paměť grafické karty (VRAM): 12 GB

Systémová paměť (RAM): 16 GB

Storage: 70 GB SSD

OS: Windows 10/11 64bit

30 FPS, protože byl prý při vývoji upřednostněný co nejvíce cinematický zážitek, přičemž vyšší snímkové frekvence budou k dispozici pouze na PC. HW požadavky bohužel neříkají nic o tom, k jakým snímkovým frekvencím se vztahují jednotlivé úrovně, nicméně vývojáři před měsícem v rozhovoru pro magazín gamepro.de potvrdili, že na obou verzích konzole Xbox Series X|S hra poběží jen ve, protože byl prý při vývoji upřednostněný co nejvíce cinematický zážitek, přičemž vyšší snímkové frekvence budou k dispozici pouze na PC.

Namísto "příběhu" o záměrné snaze o dosažení co nejvíce cinematického zážitku si to ale můžeme jednoduše vyložit tak, že na dosažení požadované úrovně grafického zpracování při 60 FPS současné konzole prostě nemají dostatečný výkon (připomeňme, že hra je vyvíjena first-party vývojářským studiem, které patří Xboxu). Je tak pravděpodobné, že i výše uvedené HW požadavky pro PC se vztahují pouze k 30 FPS a pokud by chtěl někdo více, bude třeba využít upscaling, nebo výkonnější HW.