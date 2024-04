Servis říká, že měsíčně opraví stovky spálených konektorů 12VHPWR na RTX 4090

12VHPWR, který se ve velkém objevil u výkonnějších grafických karet Nvidia GeForce RTX 4000, stál za velkou kauzou roztavených konektorů na kabelech i kartách samotných. Byla zde řešení, která měla pomoci, např. ta od CableModu, ale jak se ukázalo, ani ta nebyla úplně stoprocentní. Kabely byly Nevhodný návrh konektorů, který se ve velkém objevil u výkonnějších grafických karet Nvidia GeForce RTX 4000, stál za velkou kauzou roztavených konektorů na kabelech i kartách samotných. Byla zde řešení, která měla pomoci, např. ta od CableModu, ale jak se ukázalo, ani ta nebyla úplně stoprocentní. Kabely byly nakonec svolány poté, co i přes jejich lepší konstrukci došlo k poškození několika karet. Nyní se používá inovovaná verze 12V-2x6, která má lepší detekci špatně zasunutého kabelu a měla by být odolnější. V zásadě je dnes už standardem u karet GeForce RTX 4000 Super.

Nedávno se však objevilo video od servisu Northridge Fix, který se zabývá opravami výpočetní techniky a na přetřes tu právě přišla nekvalita původního řešení. Jednou z velmi častých závad jsou totiž právě spálené konektory 12VHPWR na grafických kartách GeForce RTX 4090.



Autor videa v něm ukazuje, kolik vadných konektorů vyměnili za poslední měsíc, a dle jeho slov mohlo jít tak o dvě stovky kusů. A tak je to v podstatě každý měsíc, přičemž toto číslo neklesá. Dále rozebral i situaci kolem CableModu. Dle jeho slov šlo o výborný produkt, který ale doplatil na to, že stavěl na mizerném základě, jímž byl standard 12VHPWR. Ač se tak ve firmě snažili postavit něco, co by bylo kvalitní, samotný základ byl problematický a ani vysoká kvalita a snaha o lepší řešení nestačila. Ve videu se pak můžete podívat, jak se taková výměna provádí.