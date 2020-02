Shopify se připojuje ke kryptoměně Libra od Facebooku, zatímco jiní utíkají

Shopify, gigant v oblasti e-commerce, jde proti proudu a rozhodla se připojit k projektu kryptoměny Libra od společnosti Calibra, jež je dceřinnou firmou Facebooku. Konsorcium Libra Association bylo ze začátku tvořeno spoustou známých firem, které napovídaly, že by se mohlo jednat o něco opravdu promyšleného a životaschopného. Jenže časem začaly právě ty společnosti, které celému projektu dávaly kredibilitu, mizet. Z projektu odstoupily firmy Společnost, gigant v oblasti e-commerce, jde proti proudu a rozhodla se připojit k projektu kryptoměnyod společnosti Calibra, jež je dceřinnou firmou Facebooku. Konsorcium Libra Association bylo ze začátku tvořeno spoustou známých firem, které napovídaly, že by se mohlo jednat o něco opravdu promyšleného a životaschopného. Jenže časem začaly právě ty společnosti, které celému projektu dávaly kredibilitu, mizet. Z projektu odstoupily firmy Mastercard, Visa, eBay , PayPal a Stripe, tedy zejména ty stěžejní finanční společnosti. Od té doby bylo tak trochu ticho po pěšině.

To se teď mění a naopak se Libře vlévá trochu krve do žil. Společnost Shopify je velkým jménem v oblasti e-commerce a její hlavní ideou je to, že stávající bankovní systémy nejsou úplně ideálně fungující ve všech zemích a internetové obchody dnes směřují k eliminaci omezení státními hranicemi. Jenže platební systémy tomu nejsou plně uzpůsobeny, a právě to se má změnit. Libra má pomoci usnadnit nakupování v zahraničních e-shopech a zemích, kde je online nakupování ještě v plenkách. Má jít také o zajištění soukromí a bezpečnosti dat zákazníků, stejně jako o jasnou strukturu poplatků.

