Shořely dva Ryzeny 7 9800X3D v deskách MSI, podezření padá na uživatele i vadné sockety

Není to tak dávno, co jsme tady měli tavící se konektory na kartách Nvidie. Nyní se rýsuje na obzoru možná další kauza. Objevily se totiž dva případy spálených procesorů AMD Ryzen 7 9800X3D na základních deskách MSI MAG X870 Tomahawk WiFi. Zatímco při prvním případu to vypadalo na možnou chybu uživatele, druhý velmi podobný případ s totožným hardwarem už vzbuzuje pochybnosti, že by nemuselo jít primárně o chybu uživatele, ale že se mohl přičinit i samotný hardware. Zatím se nezdá, že by problém tkvěl v samotných procesorech AMD, byť je zvláštní, že se to stalo na stejných typech procesoru. To ale může být jen náhoda.