Situace kolem Intel Raptor Lake Refresh a Core 13. a 14. generace se zamotává

Raptor Lake Refresh, o němž padaly zmínky už několikrát. Velkou otázkou, na kterou jsme v předchozích hodinách dostali hned dvě navzájem si odporující "odpovědi", je to, zda bude Raptor Lake Refresh součástí Core 13. nebo 14. generace. Že bude mobilní Meteor Lake součástí Core 14. generace je jasné, ale pro nástupce Raptor Lake to zatím nevíme.

Je už dobře známým faktem, že Intel zrušil desktopové procesory Meteor Lake a jejich místo převezme jen upravená řada stavějící na nynější generaci Raptor Lake. Půjde tedy o, o němž padaly zmínky už několikrát. Velkou otázkou, na kterou jsme v předchozích hodinách dostali hned dvě navzájem si odporující "odpovědi", je to, zda bude Raptor Lake Refresh součástí Core 13. nebo 14. generace. Že bude mobilní Meteor Lake součástí Core 14. generace je jasné, ale pro nástupce Raptor Lake to zatím nevíme.

Máme zde dvě možnosti, kde poslední zprávy vnesly do celé situace spíše více nejasností než naopak. Jednou je to, že desktopové modely Raptor Lake Refresh budou k dispozici jako Core 14. generace a tato generace (Core iX-14XXX) tak bude obsahovat dvě různé generace procesorů (Raptor Lake Refresh pro desktop, Meteor Lake pro mobilní sféru), současně také by tu byly v jedné řadě dva různé výrobní procesy (10nm Intel 7 v desktopovém případě, 7nm Intel 4 v mobilním).

Druhou možností je to, že budou stále součástí 13. generace a ta 14. se v desktopu neobjeví vůbec. Nové procesory by se mohly vyznačovat např. tím, že by mohly mít místo koncovky "00" číslo "50". Nástupcem Core i9-13900K by tak mohl být třeba Core i9-13950K. Raptor Lake Refresh by měl nadále využívat výrobní proces Intel 7 a být kompatibilní se stávajícími základními deskami (LGA-1700) stejně jako s chipsety série Intel 600 a 700 s příslušnou aktualizací BIOSu. Nové desktopové procesory očekáváme ve třetím čtvrtletí letošního roku, tedy v létě nebo na začátku podzimu.