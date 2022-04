Skončil čas hojnosti herních firem? EKWB propouští, prodeje Corsairu klesají

O čem se už mluvilo dříve, to jsou klesající prodeje počítačů PC a objevují se známky toho, že i výrobci a prodejci grafických karet začínají být možná trošku nervózní a pomalu se snaží upozorňovat zákazníky na to, že karty jsou opět k mání a jejich cena klesá. Tato snaha přitom zřejmě znamená, že samotné plnící se sklady a klesající ceny nepřitahují pozornost zákazníků tak, jak by mohly, za čímž můžeme vidět především vyčkávání zákazníků.

Zákazníci totiž budou jen těžko kupovat zboží, které je na trhu stále předražené, zatímco vše ukazuje na vytrvalý pokles cen. Mnozí si už také rovnou počkají na nové generace karet, které jsou už za rohem, ať už jim jde o samotné nové karty nebo výprodej těch starých.

S tím vším se ovšem vezou i ve světě hardwaru podružné firmy, jako je i Corsair, výrobce periferií či paměťových modulů, nebo také EKWB, výrobce komponent vodního chlazení.

se teprve chystá zveřejnit plnou zprávu o finančních výsledcích, ale některé informace už vypustil do světa dříve a ty jsou mírně řečeno neuspokojivé. Jedná se tu o finanční výsledky za první letošní kvartál, během nějž měl Corsair dle dřívějších odhadů utržit cca 450 milionů dolarů, což by i tak představovalo meziroční pokles. Jenomže ve skutečnosti to bude spíše kolem 380 milionů dolarů, a to už představuje přímo propad o 28 procent. Tím se má propadnout i hrubý zisk, čili zisk před odpočtem daní, provozních výdajů, odpisů, úroků, atd., a to na cca 14 až 15 milionů dolarů.