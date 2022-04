NVIDIA hlásí opět dostatek karet: Restocked & Reloaded

NVIDIA hlásí, že "Grafické karty GeForce RTX 3000 jsou opět k dispozici" a že si můžeme díky nim užít hry s ray tracingem, technologiemi DLSS, Reflex, Broadcast, atd atd. NVIDIA tak zřejmě chce upozornit především ty zákazníky, kteří už propadli letargii a možná si ani nevšimli, že na trhu s grafickými kartami je opět lépe.

Na to se snaží upozornit i české zastupitelství, dle nějž se "situace na trhu s GPU se stále zlepšuje", což pochopitelně víme. Vděčit za to dle NVIDIE můžeme jejímu obchodnímu týmu, který se "neustále zasazuje o zlepšení situace a aktuálně se tak situace zlepšuje jak v oblasti skladových zásob, tak i cen". Nu budiž.

Je však třeba dodat, že ceny karet ještě obecně nejsou tam, kde bychom je chtěli mít a stále je tu prostor pro snižování směrem k doporučeným částkám. Ty se pochopitelně nesnažíme přepočítávat na dolary, ale vycházíme z cen uváděných v eurech a bereme v potaz i rozdíly mezi jednotlivými modely. A právě díky tomu je vidět, že je na trhu stále ještě leccos špatně, když taková MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO patří mezi nejlevnější RTX 3080 na trhu.

NVIDIA se tak nyní prostě snaží upozornit na opětovně lepší dostupnost svých karet, která byla po drtivou většinu předchozího roku a půl přímo tragická a tomu odpovídaly i ceny. A je také možné, že už nastupuje i mírná nervozita v předvečer nástupu nové generace, čili GeForce RTX 4000 "Ada". My pochopitelně do skladů NVIDIE a jejích AIB partnerů nevidíme, ovšem je obvyklé, že ti se před příchodem nových karet snaží vyprázdnit své zásoby. Sama NVIDIA pak má jistě v živé paměti to, co přinesla předchozí vlna těžby kryptoměn, po jejímž náhlém opadnutí zůstaly na skladech miliony těžko využitelných čipů Pascal, zatímco Turing už byl za dveřmi.

Server THW také upozorňuje na zajímavou kampaň firmy Galax v Číně, která je spojena s prodejcem JD.com. Ten nabízí až do 18. června možnost využít jisté garance ceny, která konkrétně znamená, že pokud si někdo nyní koupí novou grafiku, jejíž cena někdy v příštích dvou měsících klesne, má možnost dostat onen rozdíl zpět. Na to prý mnozí lidé reagují spíše s nedůvěrou i se slovy, že 19. června jistě přijde velké zlevnění.

To naznačuje, že zákazníci asi nemají tak velký zájem o grafické karty, jaký by si prodejci představovali. Pokud tak někdo novou grafiku vyloženě nepotřebuje, může si vzít popcorn nebo si oloupat vajíčko a v klidu sledovat vývoj. Karta se obrací.