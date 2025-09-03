Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Robotika, AI
>
NVIDIA

Skoro 40 % příjmů Nvidie tvoří dva velcí záhadní zákazníci

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Skoro 40 % příjmů Nvidie tvoří dva velcí záhadní zákazníci
Nvidia nedávno vydala své finanční výsledky, které byly opětovně rekordní a vykázaly růst ve všech ohledech. Současně zmínila, že skoro 40 % příjmů mají na svědomí pouhé dvě firmy.
Reklama
Je to pár dní, co společnost Nvidia vydala své finanční výsledky za poslední čtvrtletí, přičemž opět dosáhla rekordních příjmů. Současně také všechny divize meziročně rostly. Nvidia ale také v rámci dokumentů zmínila zajímavou věc. Dva největší zákazníci firmy se totiž postarali o téměř 40 % příjmů firmy. Ta je tak hodně závislá na odběru od velmi malého počtu zákazníků. Nvidia nespecifikuje, kdo konkrétně je těmito zákazníky, označuje je pouze jako zákazníka A, který tvoří 23 %, a zákazníka B, který pak tvoří 16 %. 
 
A tady se nám to zamotává. V tomto případě jde totiž o přímé zákazníky, tedy firmy, které nakupují hardware a čipy přímo od Nvidie. To jsou tedy firmy, které na základě těchto čipů staví výsledné servery a systémy. Nepřímými zákazníky jsou pak ty, které odebírají hotové servery od oněch přímých zákazníků, tedy datová centra, cloudoví poskytovatelé a jiní koncoví zákazníci. Do skupiny přímých zákazníků mohou patřit firmy jako Foxconn, Quanta, Dell, HPE, ale i někteří cloudoví provideři, kteří si dělají své servery sami. Které konkrétně to jsou, to nicméně nevíme.
 
Nvidia předpokládá, že tento trend, kdy velkou část příjmů tvoří malý počet přímých zákazníků, bude pokračovat. Odhady komplikuje také fakt, že někteří zákazníci patří do obou skupin současně. Nvidia např. říká, že velká společnost věnující se AI výzkumu je významným zdrojem příjmů Nvidie jak přes přímé, tak i nepřímé kanály. 
 

Reklama
Reklama
Diskuze (1)|Další z rubriky:
Podle výzkumu používání ChatGPT a jiných chatbotů mění, jak lidé mluví
Podle výzkumu používání ChatGPT a jiných chatbotů mění, jak lidé mluví
Včera, Milan Šurkala11
BYD zkouší 1200V architekturu baterií, jeho U9 překonal elektrický rekord se 472,41 km/h
BYD zkouší 1200V architekturu baterií, jeho U9 překonal elektrický rekord se 472,41 km/h
1.9.2025, Milan Šurkala10
Nvidia uvedla Jetson AGX Thor Developer Kit pro AI, má CUDA GPU a 14jádrový procesor ARM
Nvidia uvedla Jetson AGX Thor Developer Kit pro AI, má CUDA GPU a 14jádrový procesor ARM
1.9.2025, Milan Šurkala1
Mladí vystudovaní programátoři mají problém s hledáním práce, nahrazuje je AI
Mladí vystudovaní programátoři mají problém s hledáním práce, nahrazuje je AI
31.8.2025, Milan Šurkala24
Reklama
reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Polsko chce mít první SMR v Evropě, postaví 300MW modulární reaktor BWRX-300
Polsko chce mít první SMR v Evropě, postaví 300MW modulární reaktor BWRX-300
Dnes, Milan Šurkala1
AMD Zen 6 využije 2nm proces pro CCD, která mají mít 12 jader, a 3nm výrobu pro IOD
AMD Zen 6 využije 2nm proces pro CCD, která mají mít 12 jader, a 3nm výrobu pro IOD
Dnes, Milan Šurkala2
Intel si patentoval SDC, slučování jader pro zvýšení jednovláknového (ST) výkonu
Intel si patentoval SDC, slučování jader pro zvýšení jednovláknového (ST) výkonu
Dnes, Milan Šurkala8
Externí SSD ProGrade PG10 nyní i s 16TB kapacitou. Tipněte si cenu
Externí SSD ProGrade PG10 nyní i s 16TB kapacitou. Tipněte si cenu
Včera, Milan Šurkala1
AMD dle Jon Peddie na trhu PC GPU dosáhlo na 14% podíl, Intel vede a Nvidia hodně roste
AMD dle Jon Peddie na trhu PC GPU dosáhlo na 14% podíl, Intel vede a Nvidia hodně roste
Včera, Milan Šurkala
Podle výzkumu používání ChatGPT a jiných chatbotů mění, jak lidé mluví
Podle výzkumu používání ChatGPT a jiných chatbotů mění, jak lidé mluví
Včera, Milan Šurkala11
BYD zkouší 1200V architekturu baterií, jeho U9 překonal elektrický rekord se 472,41 km/h
BYD zkouší 1200V architekturu baterií, jeho U9 překonal elektrický rekord se 472,41 km/h
1.9.2025, Milan Šurkala10
2nm proces japonské společnosti Rapidus prý hustotou překonává TSMC
2nm proces japonské společnosti Rapidus prý hustotou překonává TSMC
1.9.2025, Milan Šurkala7