Skoro 40 % příjmů Nvidie tvoří dva velcí záhadní zákazníci
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Nvidia nedávno vydala své finanční výsledky, které byly opětovně rekordní a vykázaly růst ve všech ohledech. Současně zmínila, že skoro 40 % příjmů mají na svědomí pouhé dvě firmy.
Je to pár dní, co společnost Nvidia vydala své finanční výsledky za poslední čtvrtletí, přičemž opět dosáhla rekordních příjmů. Současně také všechny divize meziročně rostly. Nvidia ale také v rámci dokumentů zmínila zajímavou věc. Dva největší zákazníci firmy se totiž postarali o téměř 40 % příjmů firmy. Ta je tak hodně závislá na odběru od velmi malého počtu zákazníků. Nvidia nespecifikuje, kdo konkrétně je těmito zákazníky, označuje je pouze jako zákazníka A, který tvoří 23 %, a zákazníka B, který pak tvoří 16 %.
A tady se nám to zamotává. V tomto případě jde totiž o přímé zákazníky, tedy firmy, které nakupují hardware a čipy přímo od Nvidie. To jsou tedy firmy, které na základě těchto čipů staví výsledné servery a systémy. Nepřímými zákazníky jsou pak ty, které odebírají hotové servery od oněch přímých zákazníků, tedy datová centra, cloudoví poskytovatelé a jiní koncoví zákazníci. Do skupiny přímých zákazníků mohou patřit firmy jako Foxconn, Quanta, Dell, HPE, ale i někteří cloudoví provideři, kteří si dělají své servery sami. Které konkrétně to jsou, to nicméně nevíme.
Nvidia předpokládá, že tento trend, kdy velkou část příjmů tvoří malý počet přímých zákazníků, bude pokračovat. Odhady komplikuje také fakt, že někteří zákazníci patří do obou skupin současně. Nvidia např. říká, že velká společnost věnující se AI výzkumu je významným zdrojem příjmů Nvidie jak přes přímé, tak i nepřímé kanály.
