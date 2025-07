SMIC údajně dosahuje 60-70% výtěžnosti u 5nm DUV procesu, mnoho lidí tomu nevěří

Společnost SMIC už loni připravila svůj 5nm výrobní proces, který měla překvapivě zvládnout i bez použití pokročilejší technologie EUV (Extreme Ultraviolet). Kvůli americkým sankcím se SMIC dostane nanejvýš k DUV zařízením, nicméně i s nimi měla být schopna dosáhnout 5nm výroby. V čínských médiích se nyní objevila zpráva, že se tento proces těší vysoké výtěžnosti okolo 60-70 % a zdroj informací tvrdí, že dosahuje podobných hodnot jako Samsung se svým 3nm GAA procesem, který využívá pro výrobu čipy Exynos 2500 pro Samsung Galaxy Z Flip 7. Nicméně těmto informacím spousta lidí z branže nevěří.

5nm výroba bez EUV je dle nich velmi těžká, původně se měla za téměř nemožnou. A pokud už možná je, jen těžko se podle odborníků bude dát použít k velkosériové výrobě. Kvůli technologickým omezením DUV by se totiž měly náklady na výrobu pomocí 5nm DUV navýšit o 50 %, což by znamenalo velmi drahé čipy. Nevěří se totiž, že by se bez EUV mohlo dosáhnout takových výtěžností, jaké se zmiňují. Také je tu ještě jeden fakt. Huawei, který je klíčový zákazníkem společnosti SMIC, si stále nechává vyrábět své nejlepší čipy nanejvýš 7nm procesem u SMIC. Odborníci se tedy ptají, jak je možné, že kdyby byl nový 5nm proces tak dobrý, proč by hlavní zákazník, jakým je Huawei, stále vyráběl na starším 7nm procesu?

Ať tak či onak, Čína nepochybně dělá nemalé pokroky ve výrobních procesech a náskok Západu postupně snižuje. Společnost SiCarrier, která má také těsné vazby na Huawei, navíc nedávno dostala investici ve výši téměř 60 mld. Kč na vývoj EUV, přičemž zkušební produkce EUV zařízení by měla být zahájena už v průběhu tohoto čtvrtletí.