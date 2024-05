Čínský SMIC má připraven 5nm výrobní proces s DUV místo EUV

Americký ban vůči Číně se projevuje i tím, že Holandská společnost ASML nemůže do země dodávat nástroje pro EUV litografii, která je potřebná pro nejpokročilejší výrobní procesy polovodičů. Čínská společnost SMIC se nicméně snaží dále fungovat i bez toho a povedlo se jí dokončit 5nm výrobní proces na starší litografii DUV, tedy bez EUV vybavení. Jiné firmy pro 5nm proces využívají EUV. Proslýchá se, že firma by měla v dohledné době zahájit sériovou výrobu waferů pomocí této technologie.



Velkou otázkou je, jak dobrá (nebo jak špatná) bude výtěžnost tohoto procesu. Už nyní je ale docela pravděpodobné, že výroba pomocí těchto nástrojů nebude příliš efektivní a ve výsledku má být velmi drahá, což pocítí i zákazníci v cenách telefonů a jiných zařízení, které budou používat čipy vyrobené pomocí tohoto 5nm procesu. Předpokládá se totiž, že proti 5nm výrobě u TSMC bude ta 5nm u SMIC asi o 50 % dražší.

Huawei Mate 70, který by tyto 5nm čipy měl mít, tak bude mít asi poněkud problém s cenou. Ta může být dost vysoká, případně je tu druhá možnost, že Huawei na něm bude mít docela malou marži (a nejspíš kombinace obojího). Proslýchá se nicméně, že nový procesor Kirin vyráběný tímto procesorem má slušný výkon na úrovni Snapdragonu 8+ Gen 1. Tento telefon by měl mít novou verzi operačního systému HarmonyOS NEXT.