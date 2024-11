Snapdragon 8 Elite 2 i MediaTek Dimensity 9500 mají mít SME, což může navýšit výkon o 20 %

Procesory Apple M4 v jednovláknovém výkonu dosahují výrazného náskoku před ostatními. Tomu přispívá fakt, že v rámci použité architektury ARMv9 využívají i sadu Scalable Matrix Extension (SME) pro efektivnější a rychlejší práci s maticemi. Takové výpočty mohou být užitečné pro některé typy výpočtů, obvykle jde o úlohy AI, ale ne výhradně jen o ně. Tohle přispívá k tomu, proč mají mobilní procesoru Applu tak vysoké výkony v benchmarku Geekbench 6. Budoucí generace procesorů Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 i MediaTek Dimensity 9500 by ale mohly také výrazně poskočit.



Proslýchá se totiž, že oba dva tyto procesory by měly rovněž dostat rozšíření SME, které by mohlo navýšit jednovláknový i vícevláknový výkon o zhruba 20 %. Další zajímavou informací je to, že v případě Qualcommu se uvažuje nejen o výrobním procesu TSMC N3P, ale pokud se Samsungu povede vyřešit problémy s výtěžností do budoucna a nebudou v takové míře (jako dnešní 3nm proces) sužovat připravovaný "2nm" proces SF2, mohla by být část těchto Snapdragonů vyráběna i u společnosti Samsung. Proslýchá se rovněž, že Snapdragon 8 Elite 2 by mohl běhat na frekvencích až blízké 5,0 GHz, na které měl být nedávno laboratorně testován (připomeňme, že dnešní Snapdragon 8 Elite má u výkonných jader frekvenci 4,32 GHz). Pochopitelně je potřeba vše brát s rezervou, jde o zákulisní informace a úniky ze sociálních sítí, které se ve výsledku nemusí ukázat být pravdivými.