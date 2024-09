Snapdragon 8 Gen 4 by měl být o 20 % dražší než předchůdce, vlajkové lodě možná podraží

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. U něj se spekuluje, že jeho frekvence přesáhne Vlajkové lodě ve třídě telefonů a tabletů na platformě Android budou moci brzy mít připravovaný procesor. U něj se spekuluje, že jeho frekvence přesáhne hranici 4,0 GHz . Současně se mluví o tom, že by měl mít jádra Oryon, která známe z procesorů Snapdragon X Elite. Víme však, že ty při vysokých frekvencích mají dost vysokou spotřebu a není moc jasné, jak to chce vlastně Qualcomm napájet a chladit v něčem tak malém, jako je mobilní telefon. Objevují se ale také informace o ceně.

Ta by podle zákulisních informací měla vzrůst o 20 %, a poněvadž u Snapdragonu 8 Gen 3 se odhaduje cena na 200 USD, zde by to znamenalo 240 USD. Něco takového by se už mohlo projevit i v ceně výsledných telefonů jako třeba 50USD příplatek proti loňským variantám. Není však jasné, které verze procesoru se to týká. Novinka má být k dispozici ve dvou variantách, a to SM8750P s Wi-Fi, ale bez 5G modemu, což je procesor určený pro high-endové Wi-Fi tablety bez datového připojení. Dále tu máme SM8750, který bude mít podporu jak Wi-Fi, tak i 5G, tedy míří na high-endové 5G tablety a mobilní telefony. Také různí výrobci mohou mít s Qualcommem různé smlouvy, a tedy i mírně odlišné výsledné ceny. Každopádně, pokud se cena vlajkových lodí opět o trochu navýší, asi by nás to nemělo moc překvapit.