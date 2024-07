Software ve Volvu EX30 má tolik bugů, že automobilka vykupuje zpět celé vozy

Vývoj softwaru není jednoduchý. Je potřeba řešit spoustu různých podmínek a situací, na které vývojáři mnohdy zapomněli, ale které se ukazují v reálném provozu. Velmi často se s tím setkáváme u operačního systému Microsoft Windows, který používají skoro všichni, přestože na něj skoro všichni pořád nadávají. Takto komplexní systém se jen těžko dá udržet bez chyb.

Problémem ale je, že software je dnes nedílnou součástí i moderních aut, které se stávají počítači na kolech a pro nastupující mladou generaci se už softwarová výbava aut stává důležitější než ta hardwarová. Tento trend je patrný zejména v Číně a je jen otázkou, kdy v plné síle vlétne i k nám. Problém je to proto, že automobilky, které se desítky let věnovaly vývoji hardwaru, nyní musí řešit software, což je oblast, která jim moc neříká, a podle toho to také mnohdy vypadá. Spousta aut se odkládá kvůli problémům se softwarem (nechvalně se tím proslavil např. Volkswagen) a automobilka Volvo, přestože patří pod čínský koncern Geely, má se softwarem obrovské problémy.



Její nový elektromobil Volvo EX30 je překvapivě dostupný vůz, ale společnosti dělá spíše vrásky na čele než radost. Řidiči si stěžují na náhlé zčernání obrazovky infotainmentu nebo zobrazování nesmyslných údajů o čase a dojezdu, potíže s tlačítky na volantu, které přestávají reagovat, vozy se občas odmítají z neznámých důvodů nabíjet, nouzové brzdové systémy se náhodně zapínají, systém se samovolně restartuje do továrního nastavení a podobně.

Celé je to umocněno i tím, že se většina ovladání přesunula na centrální obrazovku (včetně některých funkcí světel, zrcátek nebo klimatizace) a jen několik důležitých ovladačů zůstalo na tlačítkách a páčkách. Problémy jsou tak vážné, že automobilka se rozhodla problematické vozy vykupovat zpět a zákazníkům uhradit plnou nákupní cenu. Vůz dokonce v Británii zmizel z konfigurátoru, přičemž by se údajně měl v modelovém ročníku 2025 objevit 8. července. Otázkou je, zda se to s tak problematickým softwarem stane, nebo zda si dá firma více načas a softwarové bugy opraví.