Elektrické SUV Volvo EX30 začíná na 869.000 Kč

O malém elektrickém SUV z dílen automobilky Volvo se už mluví nějakou dobu a nyní se konečně oficiálně představuje. Jmenuje se EX30 a musíme počítat s tím, že jde o malé auto s poměrně krátkým dojezdem v základní verzi. Jeho délka činí 4233 mm, což je zhruba délka malého crossoveru Škoda Kamiq. Oproti němu je o cca 4 cm širší s výslednými 1836 mm a je o 18 mm vyšší s výškou 1549 mm. Rozvor náprav Volva EX30 činí 2650 mm. Zavazadlový prostor má včetně 61litrového prostoru pod podlahou objem jen 318 litrů, což není mnoho (Kamiq 400 litrů). Na druhou stranu, EX30 má přední zavazadlový prostor (tzv. frunk).



Základní varianta s pohonem zadní nápravy má 51kWh akumulátor a 344km kombinovaný dojezd, resp. 475km ve městě. Výrobce tak hovoří o kombinované spotřebě 16,7 kWh/100km, ve městě by to díky nižším rychlostem a vlivu rekuperace mělo být jen 12,1 kWh/100km. Tato základní verze Core vyjde na 869.000 Kč a kdo chce, může si připlatit 125 tisíc Kč (cena se zvedne 994.000 Kč), přičemž dostane větší 69kWh akumulátor.

Kombinovaný dojezd stoupne na 480 km, ve městě pak až na 662 km. Zvláštní je, že vozy s menším i větším akumulátorem váží v podstatě stejně, což by mohlo napovídat, že je část akumulátoru jen softwarově zamčena. Skutečností je nicméně to, že verze s krátkým dojezdem má akumulátor LFP, který je bezpečnější s mnohem vyšší životností, ale nižší energetickou hustotou. Navzdory menšímu počtu kWh tak váží stejně jako 69kWh varianta ve verzích s prodlouženým dojezdem, kde by měla být NCM verze akumulátoru. V prodeji bude i verze Twin Motor Performance, jejíž dojezd s větší verzí akumulátoru klesne na 460 km kombinovaně a 635 km ve městě. Nabít se má za 26,5 minuty na 175kW CCS2 nabíječce (nabíjecí výkony jsou o něco nižší).



Pokud jde o pohonnou jednotku, tak jednomotorové varianty mají max. výkon 200 kW (272 koní) a točivý moment 343 Nm. Základní verze zrychlí z 0 na 100 km/h za 5,7 sekundy, verze s prodlouženým dojezdem potřebuje jen 5,3 sekundy. Čtyřkolka se dvěma motory posiluje na 315 kW (428 koní) a 543 Nm, zrychlení se odehraje za pouhých 3,6 sekundy. Všechny varianty bez výjimky jsou maximální rychlostí omezeny na 180 km/h. U všech také najdeme 1stupňovou převodovku, tedy v zásadě "automat".



Jak už je ale u elektromobilů zvykem, velkou nevýhodu mají v mnohem vyšší hmotnosti a tento drobek váží 1830-1833 kg v jednomotorových verzích. Pro představu, 110kW Kamiq s automatem má oficiálně 1277-1436 kg, rozdíl je to tedy enormní. Užitečná hmotnost je 383 až 405 kg, což také není mnoho. Pokud jde o čtyřkolku, tak ta váží 1943 kg a uveze 395 kg. Její celková hmotnost tak dosahuje téměř 2,34 tuny. Opravdu hodně na tak malé auto.

To může být i tím, že Volvo hodně sází na bezpečnost po mechanické, ale i softwarové stránce. Máme tu systém pro sledování pozornosti řidiče, systém pro předcházení kolizím, asistent pro přizpůsobení rychlosti, adaptivní tempomat včetně asistenta jízdy v kolonách, automatické brždění, asistent řízení, výstrahu opuštění jízdního pruhu a udržování vozu v něm, varování před kolizí zezadu, automatické brždění na křižovatkách a další. Je zde i software alkoholového zámku, zajímavostí je i možnost ovládání jedním pedálem. Vevnitř najdeme 12,3" displej a kamery pro 360° pohled. Dnes už nepřekvapí OTA aktualizace, USB konektory vepředu i vzadu, kompatibilita s 5G i podpora CarPlay a bezdrátové nabíjení telefonu.

Pokud jde ještě o ceny, ve verzi Plus s ozvučením Harman Kardon (9 reproduktorů včetně subwooferu, 1040 W místo standardních 100 W s 5 reproduktory) a asistenčním systémem Pilot Assist vyjde verze s krátkým dojezdem na 939 tisíc, s prodlouženým dojezdem je o 145 tisíc dražší (tedy za 1,084 mil. Kč) a dvoumotorová verze je pak ještě o 60 tisíc dražší (1,144 mil. Kč). Varianta Ultra přidává panoramatickou střechu, parkovacího asistenta Park Pilot Assist a např. výše zmíněnou 360° kameru. Tady už je k dispozici jen verze s prodlouženým dojezdem za 1,159 mil. Kč nebo jako dvoumotorová varianta za 1,219 mil. Kč. Později se objeví i verze Cross Country.