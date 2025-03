Solidion dosáhl hustoty 380 Wh/kg s novými akumulátory Li-S, mají být i levné

O slibné alternativě akumulátorů Li-Ion v podobě lithium-sírových variant Li-S jsme už mluvili několikrát. Jejich výhodou je velmi vysoká energetická hustota, která by měla v budoucnu obecně překračovat hranici 600 Wh/kg. Jejich katoda je ze síry, nepotřebují tak nikl, kobalt nebo mangan jako Li-Ion NMC, což je jedna z nejčastějších směsí, co se elektromobilů týče. Síra je snadno dostupná a nevytváří tak velké ekologické problémy jako třeba výše zmíněných materiálů. Díky snadné dostupnosti je také velmi levná, což se může projevit v příznivých cenách akumulátorů na ní založených.

Solidion Technology nyní oznamuje vytvoření akumulátoru Li-S, který dosahuje nebývale vysoké hustoty 380 Wh/kg. To zhruba o polovinu přesahuje lepší NMC baterie, nicméně proti těm nejlepším je ten rozdíl menší, např. semi-solid-state NMC akumulátor ve vozech S potřebnostnyní oznamuje vytvoření akumulátoru Li-S, který dosahuje nebývale vysoké hustoty. To zhruba o polovinu přesahuje lepší NMC baterie, nicméně proti těm nejlepším je ten rozdíl menší, např. semi-solid-state NMC akumulátor ve vozech NIO má 360 Wh/kg . V jeho případě 150kWh akumulátor váží 575 kg, takže využití Li-S by teoreticky mohlo tuto hmotnost srazit na cca 560 kg.

Solidion už míří za další generaci, která by se měla dostat na 450 Wh/kg (to už by u 150kWh akumulátoru znamenalo 75 kg dolů a patrně i více díky lehčímu a menšímu obalu, pokud by se stejně projevila i změna objemové hustoty, tu ale neznáme).

Řeč už byla o možných nízkých cenách akumulátorů Li-S, přičemž se mluví o tom, že by měla být dosažitelná cena 65 USD za kWh. Články do 100kWh akumulátoru by tak mohly vyjít na 6500 USD (cca 150.000 Kč), v případě 150kWh verze pak 9750 USD (cca 225.000 Kč). Pochopitelně akumulátor s obalem a dalším příslušenstvím bude o něco dražší. Akumulátory se ale ještě na trh nedostanou, je potřeba dořešit zbývající technické problémy baterií Li-S, např. vylepšení vlastností anody i katody grafenovou ochranou, vyvinutí dalších typů elektrolytu (kvazi-solid, solid-state). O životnosti se prozatím nemluví.