Sony kupuje herní studio Savage Game Studios, zaměří se na mobilní sféru

V lednu letošního rokukoupilo společnost Bungie za 3,6 mld. USD . Tím ale nakupování nekončí a v pondělí firma oznámila, že kupuje také herní studio. To vede Michail Katkoff spolu s Nadjimem Adjirem a Michaelem McManusem. Ti pracovali např. ve společnostech Zynga (ta nyní spadá pod Take Two), Insomniac Games nebo Rovio. Samotné Savage Game Studios vzniklo v roce 2020 a dosud nevydalo žádnou hru.