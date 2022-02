Sony kupuje herní studio Bungie za 3,6 mld. USD, to má zůstat nezávislé

V posledních týdnech došlo k několika velkým nákupům herních studií. Začalo to u Také Two Interactive, které koupilo firmu Zynga za 12,7 mld. USD, o chvílí později Microsoft oznámil záměr koupit Activision Blizzard za 68,7 mld. USD, nyní tu máme, které kupuje herní studio. To stojí např. za původním Halo nebo za hrou Destiny 2. Transakce má vyjít na 3,6 mld. USD, takže z posledních akvizic půjde spíše o tu “menší” (nicméně jde o 7. nejdražší herní akvizici v historii).