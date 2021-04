Sony si patentovalo AI, která bude hrát hry za nás

Herní boti obvykle slouží jako nouzový doplněk her, v nichž chybí lidští hráči, ovšem patent firmy Sony to obrací naruby a popisuje herního bota , který má naopak být schopen nahradit lidského hráče. Nemusíme si ale hned představovat to, jak spustíme hru, přenecháme řízení naší postavy umělé inteligenci a sami budeme už jen pasivně sledovat její eskapády podobně, jako řada lidí sleduje výkony herních streamerů. Zde by tak šlo o ještě vyšší úroveň pasivity, neboť bot by nám těžko hru představil a své hraní příslušně komentoval.

Dle patentu Sony by AI bot začal se základní sadou dovedností, přičemž časem by se sám učil, a to trénováním své virtuální neuronové sítě, přičemž toto učení spočívá prostě ve sledování výkonů lidského hráče. Z toho vyplývá, že um bota bude alespoň zpočátku záležet na tom, co dokážeme za klávesnicí, myší, gamepadem či dalším ovladačem my sami. Sony je přitom přesvědčeno, že časem může umělá inteligence dosáhnout podobné úrovně jako my a přizpůsobí se také konkrétnímu hráčovu stylu, takže bude schopna jej zastoupit.

Z toho právě vyplývá i účel popisovaného AI bota. Ten například může pokračovat ve hře v případě, kdy si budeme muset nakrátko odskočit a to se bude hodit zvláště v síťových hrách, které nejdou pozastavit, čili namísto psaní AFK a nehybné postavy můžeme její osud svěřit umělé inteligenci. AI ale může poskytnout i pomoc v případě, kdy hráč narazí na obtížného soupeře, nebo jednoduše neví, jak dál. Sony pak myslelo i na to, aby části hry, v nichž postavu ovládala umělá inteligence, byly příslušně označeny. Pak bude možné se vrátit a danou pasáž si už projet sami a půjde pochopitelně i o počítání statistik, apod.

Samozřejmě to ale můžeme pojmout jednoduše tak, že lidstvo leniví a že někteří se nebudou ani obtěžovat s hraním her a budou je jen pasivně konzumovat. I takoví se jistě najdou. Ovšem co když třeba máme jen zakoupenou hru, která nás už nebaví nebo na ni nemáme čas a rádi bychom se alespoň podívali na její závěr. Možností je jako vždy víc.



