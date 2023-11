Soukromí jen pro bohaté? Předplatné Facebooku o "nesledování" může jít k soudu

Ta říká, že ačkoli tento krok Mety měl vyhovět nařízením EU, ve skutečnosti jim odporuje. Jde o to, že dle organizace by právo na soukromí mělo být bezplatné. Jinými slovy řečeno, uživatel by měl mít svobodnou volbu rozhodnout o svém soukromí, což sice má, ale za cenu nemalé peněžní částky, a to je špatně. Nemůže se rozhodnout bez toho, aniž by to nemělo další (zde tedy finanční) důsledky. NOYB tak podala na Metu stížnost, což může vyústit v další soudy, a pokud bude stížnosti vyhověno, nebylo by to poprvé, co by Meta musela v EU zaplatit pokutu. Je ale také možné, že výsledky případných soudních líčení by mohly mít obdobný dopad i na další služby jiných firem, např. Google nebo streamovací služby jako Spotify a Netflix (tam by to mohlo mít dopad např. na bezplatný plán s reklamami ).