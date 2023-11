Facebook nabízí předplatné bez sledování pro účely reklamy, to ale vyjde na 240 Kč měsíčně

V Evropské unii už máme nějaký ten pátek nařízení GDPR a dlouho se vedou různé boje s firmami, které využívají data svých uživatelů k dalším účelům bez jejich vědomí. Velký boj v tomto ohledu odstartoval skandál Cambridge Analytica sociální sítě Facebook. Byly zde ale i jiné tlaky na soukromí uživatelů, a tak nás dnes stránky otravují s nastavováním práv ke cookies, některé weby pro jistotu v Evropě jednoduše ani nespustíte. Někdo to vidí jako správný krok, někdo naopak vidí spíše negativa, posouzení už je na každém. Každopádně další boj mezi EU a Metou (Facebookem) vyústil ve velmi zajímavé řešení. Sociální síť požadavky na nesledování vyřešila nikoli tím, že by to uživatel mohl jednoduše nastavit tak, jak to lze např. v operačním systému iOS, ale tím, že uživatelům nabídla předplatné, kdy jim slibuje, že je nebude sledovat pro účely personalizace reklam.



Slib, že Facebook je zdarma a vždy bude, tak částečně splněn je a částečně ne. Uživatel má stále možnost ho mít "bezplatně", takže v zásadě je slib nadále splněn, ale díky EU nyní má možnost i zaplatit přímo penězi a ne svými daty o sobě. Stará dobrá internetová pravda říká, že "pokud je na internetu nějaký produkt zdarma, tím produktem jste vy", a to se zde krásně ukazuje. Pro mnohé je možná nezodpovězenou otázkou, kolik tato "sranda" zdarma vlastně stojí. Meta si vaše data podle nového předplatného cení na 239,99 Kč měsíčně, což je dost vysoká částka, až tím spíše naznačuje, že chce především vaše data. Ale pokud už zaplatíte, zlobit se asi také až tak moc nebude. Podívejme se totiž do finančních výsledků společnosti. Podle nich má na reklamách pro evropského uživatele za poslední čtvrtletí příjmy 19,04 USD, to dělá 6,35 USD měsíčně, tedy 143 Kč na Evropana. Pokud už tedy zaplatíte, získá z vás v průměru ještě 2/3 navíc v přímé peněžní platbě. Nezodpovězenou otázkou ale je, k čemu dalšímu jsou vaše data ještě zneužívána. Novinka totiž řeší sledování v rámci zobrazování reklam, ale neříká, k čemu jinému se dají vaše data dál používat.



Že by pro Facebook mohla být zajímavější spíše vaše data než přímá peněžní platba, ukazuje i to, že nabídka k předplatnému se zobrazuje jen jednou. Pokud vás někdo chce přesvědčit k nějakému nákupu (výborným příkladem je tu Spotify, které v bezplatném plánu neustále láká na ten placený), zpravidla na toto výrazně upozorňuje. V případě Facebooku to není vůbec nápadné a možná budete muset i googlovat, abyste zjistili, kde to vlastně hledat. To ale nyní už nemusíte, postup je vypsán níže.



Chcete-li si tedy Facebook předplatit, klikněte vpravo nahoře na svého avatara, dále na "Nastavení a soukromí", "Nastavení", vlevo nahoře je "Centrum účtů", na což klikněte. V levém sloupečku se objeví ve spodní části "Předvolby pro reklamy" a zde je jako první "Bezplatné s reklamami". Docela složité na to, aby to vypadalo, že vám to chce Facebook "prodat". Volba totiž není ani nijak vysvícená.

Otázkou také je, zda po aktivaci předplatného zmizí otravné "Návrhy pro vás", které zaplevelily celou zeď. Sociální síť Facebook kvůli nim už nefunguje jako sociální síť, protože nezobrazuje téměř nic od lidí, které sledujete, ale pořád jen nějaké návrhy.