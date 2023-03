Soutěž BestMEM, téma Fallout: vyhrajte Fallout 76

Tato pravidla platí pro pořádání soutěží pojmenovaných jako BestMEM konaných na webových stránkách online magazínů z mediální skupiny oXyMedia, dále jen „Soutěže“. Tyto body naposledy aktualizované 6.3.2023 popisují úplná pravidla pro konání Soutěží, dále jen „Pravidla“.







I. Pořadatelé



1. Organizátorem Soutěží je společnost oXyShop s.r.o., IČ: 274 04 129, DIČ: CZ27404129 se sídlem Brodská 570, 261 01, Příbram V-Zdaboř, dále jen „Organizátor“.



2. U jednotlivých Soutěží může figurovat i jiná firma jako spoluorganizátor (sponzor), dále jen „Spoluorganizátor“.



3. Organizátor a Spoluorganizátor jsou dále společně označováni jako „Pořadatelé“.







II. Obecná ustanovení



1. BestMEM běží 7 kalendářních dní (od pondělí do neděle) na webových stránkách Organizátora v online magazínu, kterého se soutěž týká.



2. Organizátor si vyhrazuje právo Soutěže zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit jejich pravidla, dále jen "Změna soutěží".



3. Organizátor si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.



4. Z účasti v Soutěžích jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora.



5. Účastí v Soutěžích se všichni účastníci zavazují dodržovat jejich Pravidla, jež jsou zveřejněna na této právě zobrazené stránce.







III. Účast v Soutěžích



1. Soutěží se může zúčastnit každý uživatel, který má u nás uživatelský profil (ten pomocí stejných přihlašovacích údajů umožňuje přihlášení do online magazínů Relaxuj, Svět audia, Svět hardware, Svět mobilně,



2. Je zakázáno účastnit se Soutěží pomocí duplicitních profilů. Porušení tohoto bude mít za následek vyloučení z aktuální Soutěže.



3. Přihlášení do Soutěží je technicky realizováno odesláním komentáře v diskuzi pod článkem oznamujícím každou jednotlivou Soutěž. Odeslání komentáře nemusí být dostupné nebo funkční v případě blokování částí webové stránky pomocí AdBlocku apod. Dále jen „Účast v Soutěžích“.



4. Pro každou Soutěž může být vypsána výhra či více výher, dále jen „Výhry“, které získají vylosovaní uživatelé splňující všechna Pravidla Soutěže, dále jen "Výherci".



1. Soutěží se může zúčastnit každý uživatel, který má u nás uživatelský profil (ten pomocí stejných přihlašovacích údajů umožňuje přihlášení do online magazínů Digimanie TV Freak ), dále jen "Účastník".2. Je zakázáno účastnit se Soutěží pomocí duplicitních profilů. Porušení tohoto bude mít za následek vyloučení z aktuální Soutěže.3. Přihlášení do Soutěží je technicky realizováno odesláním komentáře v diskuzi pod článkem oznamujícím každou jednotlivou Soutěž. Odeslání komentáře nemusí být dostupné nebo funkční v případě blokování částí webové stránky pomocí AdBlocku apod. Dále jen „Účast v Soutěžích“.4. Pro každou Soutěž může být vypsána výhra či více výher, dále jen „Výhry“, které získají vylosovaní uživatelé splňující všechna Pravidla Soutěže, dále jen "Výherci".



IV. Vyhodnocení BestMEM



1. Pořadatelé ze zařazených soutěžních memů vyberou na základě svého subjektivního názoru ten nejlepší, jehož tvůrce se stane Výhercem.



2. Vyhodnocení BestMEM proběhne nejpozději do 2 týdnů od jejího ukončení, a to formou aktualizace původního článku o startu. Uvedeno bude uživatelské jméno (login) Výherce.





V. Výhra a její předání



1. Organizátor bude Výherce o jeho nároku na Výhru informovat kromě jeho uvedení ve vyhodnocení i pomocí e-mailu odeslaného na adresu v jeho uživatelském profilu. Pokud Výherce do 14 dnů na tento e-mail neodpoví, nebo nezkontaktuje Organizátora jiným způsobem, jeho nárok na Výhru zaniká.



2. Předání Výhry může být podmíněno podpisem darovací smlouvy. V takovém případě k předání Výhry dojde až po podepsání darovací smlouvy v prostorách brněnské pobočky společnosti oXyShop s.r.o.



3. Pokud nebude třeba podepsat darovací smlouvu a Výhra bude v podobě kódu pro aktivaci nějakého softwaru, bude Výherci po reakci na náš e-mail o Výhře tento kód odeslán na e-mailovou adresu, jež bude uvedena v uživatelském profilu Výherce.





4. Pokud nebude třeba podepsat darovací smlouvu a Výhra bude v podobě fyzického předmětu, bude Výherci po reakci na náš e-mail o Výhře bezplatně odeslána od Organizátora nebo Spoluorganizátora na jím uvedenou adresu v rámci ČR. Do zahraničí (včetně SR) bude Výhra odeslána buď od Organizátora s tím, že Výherce zaplatí pomocí dobírky přepravu, nebo bezplatně od Spoluorganizátora (u každé Soutěže to může být jiné a Výherce s tím bude před odesláním srozuměn).



5. Pokud se Výhra odeslaná do zahraničí z nějakého důvodu vrátí zpět Organizátorovi, nárok na opětovné zaslání Výherci do zahraničí zaniká. V takovém případě pokud Výherce uvede Organizátorovi do 7 pracovních dní adresu v rámci České republiky, bude mu na ni výhra bezplatně odeslána, v opačném případě Výherci nárok na Výhru zaniká.



6. Účastí v Soutěži každý Účastník akceptuje, že Organizátor nenese odpovědnost za technický stav či kvalitu Výher, že Výhry nejsou soudně vymahatelné a nelze za ně požadovat finanční náhradu ani jinou kompenzaci. Výhry není možné směnit za hotovost ani požadovat vydání jiné odměny, než je Organizátorem stanovena.



7. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry odměnami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání Výher v případě, že mu Výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být předány Výhercům v souladu s těmito Pravidly.



8. Záruka není na Výhru poskytována. V případě závady nechť Výherce informuje Organizátora a ten osloví Spoluorganizátora, který Výhru věnoval, zda by ji nevyměnil za jinou nebo neopravil, ale jestli tak učiní, bude záviset pouze na jeho ochotě (nelze po Pořadatelích cokoli vymáhat).







VI. Závěrečná ustanovení



1. Pravidla nabývají platnosti a účinnosti okamžikem zahájení každé konkrétní Soutěže.