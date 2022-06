SpaceX chystá satelity Starlink 2.0, potřebuje pro ně však Starship

V rozhovoru s youtuberem, který provozuje známý kanál Everyday Astronaut, se Elon Musk rozpovídal o vývoji lodí Starship a také o budoucnosti satelitního internetového systému Starlink. Chystány jsou totiž satelity Starlink 2.0, které ale se svou premiérou budou muset počkat na to, až budou k dispozici lodě Starship. Pouze ty budou totiž určeny pro jejich vypuštění na orbitu, čili žádné Falcon 9 a žádné Falcon Heavy.

SpaceX přitom do vesmíru vypustilo už přes 2500 satelitů Starlink první generace, s čímž bude letos pokračovat, neboť si chystá ještě alespoň čtyři další starty Falconu 9 s nákladem (nejspíše) po 53 satelitech. Jde tu o mise naplánované na červen a červenec. Systém Starlink je přitom už delší dobu funkční, i když ne všechny vypuštěné satelity fungují , a dokáže poskytnout vysokorychlostní internetové připojení, které se nyní hodí zvláště ukrajinské armádě. Oproti jiným satelitním operátorům poskytuje Starlink také krátkou odezvu, neboť jeho satelity obíhají na velice nízké dráze, ale to je společně s jejich vysokým počtem na druhou stranu i zdrojem kontroverze.

Jaké ale budou satelity Starlink 2.0? Především mnohem větší a těžší než dnešní verze, která váží necelé tři metráky (verze 1.5). Starlink 2.0 budou mít na délku kolem sedmi metrů a těžké budou 1250 kg, takže až šedesát by se jich pod aerodynamický kryt rakety Falcon 9 rozhodně nevešlo a pochopitelně jde také o nosnost. SpaceX tak čeká na Starship kvůli tomu, aby bylo možné satelity Starlink 2.0 vynášet na orbitu efektivně. A v čem budou lepší? Dle Elona Muska mají být prostě a jednoduše "téměř řádově lepší než Starlink 1.0", ale co to konkrétně znamená, to se uvidí.

SpaceX už získalo povolení vypustit na oběžnou dráhu celkem 12.000 satelitů, ale kolik z toho může být verze 2.0, to není jasné. Firma ale dosud od FAA nedostala posudek o vlivu Starship na životní prostředí a aktuálně se očekává, že to bude dodáno někdy v druhé polovině roku a až pak se budeme moci podívat na orbitální test nové lodi na nosiči Super Heavy.

NASA už také vyjádřila obavy, že satelity Starlink 2.0 mohou představovat větší nebezpečí pro ostatní objekty na orbitě a je tu také otázka jejich viditelnosti, respektive schopnosti narušovat astronomická pozorování. Budou ostatně mnohem větší, ale také by se mohly pohybovat ve větší výšce. O tom se ale zatím od SpaceX a Elona Muska nedozvíme nic.