SpaceX vyslalo na orbitu další várku satelitů Starlink, v dohledu je spuštění služby

Po odkladech kvůli špatnému počasí se společnosti SpaceX podařilo odstartovat se čtvrtým nákladem šedesáti satelitů Starlink, kterých se tak na orbitě pohybuje už přes dvě stě. Ideálně by jich samozřejmě mělo být 240, ovšem už loni uprostřed roku se ukázalo, že některé selhaly, a tak je otázka, kolik jich funguje dnes.

SpaceX dokázalo opět (už po 49.) přistát s prvním stupněm rakety, a to v Atlantiku na plošině Of Course I Still Love You, aby jej později mohlo opět použít, a to snad i pro vynesení dalších Starlink. Firma ostatně doufá, že letos už bude těchto satelitů mít na orbitě několik tisíc, pokud vše půjde dobře. Tato mise přitom byla nejdříve odložena už v pondělí kvůli silnému větru v místě startu a v úterý zase panovalo špatné počasí v místě přistání prvního stupně, takže Falcon9 letěl až ve čtvrtek, a to ze Space Launch Complex 40 na Cape Canaveral Air Force Station.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/AHkQYB3uNV — SpaceX (@SpaceX) January 29, 2020 ​

SpaceX má povolení vyslat na orbitu 12.000 satelitů systému Starlink, z nichž 7.000 bude ne velice nízké orbitě (VLEO) a právě ty mají zajistit připojení s latencemi srovnatelnými s pozemními technologiemi. Ostatní se budou pohybovat ve vyšších hladinách. Kdo ovšem z tohoto pokroku není vůbec nadšený, je komunita astronomů, z níž někteří již hlasitě poukazují na to, že šňůry satelitů Starlink jim kazí pozorování vesmíru . A to jich chce SpaceX dostat na orbitu ještě o dva řády více, než jich má dnes. Firma ale slíbila, že se problémem bude zabývat a zasadí se o to, aby satelity nebyly tak viditelné (dostávají nový speciální povrch) a že se postupně usazují ve vyšší hladině, než ve které byly vypuštěny Falconem 9. Dle Elona Muska bude zapotřebí alespoň 400 satelitů Starlink, aby mohla být síť spuštěna alespoň v omezeném režimu, takže pokud SpaceX vypustí v únoru další dvě várky, k této hranici se už značně přiblíží a dalších 60 ji překročí. Ovšem není jasné, kolik z vynesených Starlink dosud ještě funguje.

