Rostoucí flotila satelitů Starlink trápí astronomy, ruší jejich pozorování

Rakety Falcon 9 vynášejí na oběžnou dráhu satelity Starlink kvůli vytvoření nové celoplanetární internetové sítě, přičemž ty přibývají po šedesáti kusech. Proběhly zatím tři starty, takže na orbitě jich krouží na 180, tedy krom těch několika kusů, které už selhaly. To je ovšem teprve nesmělý začátek, neboť SpaceX už má povolení jich do vesmíru vyslat na 12 tisíc a ani to možná nebude stačit. Navíc v tom není sama, neboť svou síť chce vystavět také Amazon , a tak se asi brzy dočkáme doby, kdy budeme na obloze po setmění zcela běžně pozorovat světlé body vypadající jako pohybující se hvězdy. To můžeme v podstatě už dnes, ale je třeba trošku trpělivosti či štěstí, ostatně aktuálně na oběžné dráze pracuje na 2100 aktivních satelitů.