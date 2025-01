Spotřeby GeForce RTX 5090 a 5080 budou trochu nižší, máme počítat s 575 W a 360 W

Nvidia během pár dní představí nové grafické karty GeForce RTX 5000 architektury Blackwell. O nich je už dlouhou dobu známo, že výrazně navýší maximální spotřebu karet, což má platit zejména pro GeForce RTX 5090. U ní se dlouhodobě spekulovalo o hodnotě až 600 W, zatímco předchozí RTX 4090 má "jen" 450 W. Tato hodnota byla zmiňována i několik týdnů zpět v jednom velkém úniku dat . Tam se také mluvilo o 400W spotřebě pro RTX 5080 (RTX 4080 má 320 W ve standardní verzi i variantě Super). Nyní tu máme další únik a vzhledem k tomu, že do uvedení novinek zbývají už jen desítky hodin a ne dní, dá se předpokládat, že půjde už o opravdu finální hodnoty. V tabulce jsou aktualizované hodnoty vyznačené tučně.

Grafická karta

GPU

CUDA jádra

Změna CUDA jader

(vs Super)

Paměť

Změna paměti (vs Super) TGP

Změna TGP

(vs Super)

GeForce RTX 5060

?

?

?

8 GB

-

?

?

GeForce RTX 5060 Ti

GB205

?

?

16 GB

+8GB

200 W

+40 W

GeForce RTX 5070 GB205-300

6400

+9 % (-11 %)

12 GB

- (-) 250 W

+50 W (+30 W)

GeForce RTX 5070 Ti

GB203-300

8960

+17 % (+6 %)

16 GB

+4GB (-) 300 W

+15 W (+15 W)

GeForce RTX 5080 GB203-400

10752

+11 % (+5 %)

16 GB

- (-) 360 W

+40 W (+40 W)

GeForce RTX 5090 GB202-300

21760

+33 %

32 GB

+8 GB 575 W

+125 W

Podle nových informací bude navýšení spotřeby mezigeneračně hodně vysoké, ale přece jen o trochu méně, než napovídaly minulé informace. RTX 5090 by tak s TBP měla nakonec skončit na 575 W. Je to tedy o 25 W méně, než byly nejvyšší odhady. Čip GB202 by měl mít aktivních 21.760 CUDA jader z celkových 24.576. Počítá se s 512bitovou sběrnicí pamětí GDDR7 a 32GB kapacitou paměti. Při 28Gbps čipech by to mělo zajistit propustnost 1792 GB/s. PCB grafických karet GeForce RTX 5090 by mělo být 14vrstvé a mít 16+6+7fázové napájení.

V případě GeForce RTX 5080 tu máme také dobré zprávy, i když jak se to vezme. Spotřeba z nynějších 320 W neporoste na 400 W, ale jen na 360 W (což je pozitivní i negativní zároveň). Otázkou je, jak poroste výkon karet. Zatímco RTX 5090 navýšila počet CUDA jader o cca 33 %, v případě RTX 5080 je to jen o necelých 11 % proti standardní verzi a jen o 5 % proti verzi RTX 4080 Super. Zde se bude karta muset spolehnout na vyšší takty a vylepšení architektury (např. i větší cache paměť). RTX 5080 by měla mít 256bitové paměti GDDR7 o kapacitě 16 GB (v minulosti se spekulovalo i o možné 24GB variantě využívající 3GB čipy místo 2GB), mělo by jít o 32Gbps verze, což má zajistit propustnost 1024 GB/s.