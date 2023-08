S.T.A.L.K.E.R. 2: pro jeho vývojáře je prý Unreal Engine 5 nejlepší možné řešení

V rozhovoru odpovídal na otázky Evgeniy Grygorovych, CEO vývojářského studia GSC Game World a šéf vývoje této hry. Nás může zajímat především jeho odpověď na otázku, jak jim pomohl právě Unreal Engine 5 k zachycení unikátní atmosféry Zóny kolem černobylské jaderné elektrárny.

V GSC Game World jsou přesvědčení, že Unreal Engine 5 je pro ně nejlepší možné řešení díky nejnovějším technologiím, které nabízí, konkrétně jde o systémy Nanite a Lumen, jež představují něco, co jim předtím chybělo a co potřebovali k dokončení hry podle jejich představ. Protože předtím (s využitím předchozího enginu) se už dostali do fáze, kdy museli hodně snižovat kvalitu modelů a textur.

- pro zvětšení klikněte -

Nicméně už mnohem dříve, než došlo k oznámení o přechodu na Unreal Engine 5, začali spolupracovat s týmem Epic Games na implementaci tohoto enginu na jejich hru. A ukázalo se, že nový engine jim už skutečně umožní to, čeho chtějí dosáhnout. Sice nebylo hned jasné, jak dobře to půjde, protože ze začátku byl přechod dost náročný, ale dnes jsou už v produkční fázi a jde to velmi dobře. Jsou přesvědčení, že přechod na Unreal Engine 5 byla správná volba.

- pro zvětšení klikněte -

S enginem od Epicu přitom neměli předchozí zkušenosti a vše se učili až ve spojitosti se S.T.A.L.K.E.R. 2. Bylo to prý hodně odlišné od toho, jak vývojáři obvykle pracují, když dělají pokračování her, u kterých se vezme technický základ s enginem z předchozího dílu, provede se u něj upgrade, přidají nové funkce a případně něco změní. Zatímco zde začali dělat na hře pomocí jim neznámé technologie, která byla navíc sama o sobě nová (UE5), a navíc také rovnou pro novou generaci konzolí. Bylo to tak pro ně hodně zajímavé a frustrující zároveň. Přes to všechno s tím ale měl prý Evgeniy hodně zábavy.

Na originální znění se můžete podívat zde (čas spuštění je nastavený na odpovídající část):

Je škoda, že nepadla otázka ohledně diskuze o případném downgradu grafiky, která začala na základě nejnovějšího traileru , nicméně v jiné části rozhovoru mluvil o tom, jak odlišné pro ně z hlediska vývoje bylo připravit hratelné demo, které měli možnost si teď herní novináři na Gamescomu zahrát.

- pro zvětšení klikněte -

Další věc je, že před pár dny došlo k uvedení první hry využívající Unreal Engine 5 s jeho systémy Nanite a Lumen, která pochází od jiných vývojářů než přímo od Epicu (konkrétně od Ascendant Studios). Jde o fantasy akční hru Immortals of Aveum z pohledu první osoby. A dosavadní zkušenosti s jejím během z hlediska náročnosti na výkon HW nejsou zrovna moc dobré, viz např. tento rozbor od Digital Foundry , který se zaměřuje na výkon v této hře na nejnovějších konzolích Xbox Series X|S a PS5. K dispozici je pouze režim s 60 FPS, což přitom HW těchto konzolí moc dobře nedává a v některých situacích dochází k poklesům až ke 40 FPS, nebo velmi výrazně trpí kvalita obrazu na méně výkonné variantě Xbox Series S.

- pro zvětšení klikněte -

Když to vše zohledním, přijde mi, že to odpovídá mé předchozí úvaze o tom, proč ten nejnovější trailer vypadá o tolik hůře, než co ukazovaly dřívější trailery (hlavně ten první z roku 2021 ). Aneb že jej vývojáři vytvořili tak, aby odpovídal hratelnému demu prezentovanému novinářům a nikoli tomu, v jakém stavu se nachází vývojová verze, natož jak by měla hra vypadat v době vydání. Předpokládám, že v GSC Games World mají před sebou ještě hodně práce s optimalizací výkonu, aby se to nějak rozumně hýbalo s ohledem na to, jaké mají ambice, pokud jde o vizuál, viz první trailer a různé screenshoty, viz třeba ty 4, které se nachází na právě zobrazené stránce, k jejichž zveřejnění došlo na Twitteru vývojářů 19. ledna 2023 . Takže uvidíme za půl roku. Všechno to jsou zatím jen spekulace, ale vůbec by mě nepřekvapilo, pokud dojde k dalšímu odkladu.