S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: nový trailer, odklad na Q1 2024, downgrade grafiky?

GSC Game World připomněli dalším trailerem, v němž bylo uvedeno vydání v roce 2023. Ale díky tomu, že teď v úterý v rámci akce Následně došlo k povšimnutí, že v dokumentu s prezentací hry na webu vývojářů je termín vydání stanovený na Q1 2024 , což včera i vývojáři potvrdili v následujícím novém gameplay traileru (mimochodem, na Steamu je stále ještě chybně uvedený termín vydání coby prosinec 2023): O hře jsme psali naposledy v prosinci 2022 , když se vývojáři z ukrajinského herního studiapřipomněli dalším trailerem, v němž bylo uvedeno vydání v roce 2023. Ale díky tomu, že teď v úterý v rámci akce Gamescom Opening Night Live 2023 o této hře nebyla žádná zmínka, začalo se spekulovat, zda nedojde k odkladu termínu vydání.





Nastal downgrade grafiky?

Unreal Enginu 5. Na druhou stranu díky odkladu to znamená, že hra má před sebou ještě cca půl roku vývoje a je možné, že vzhledem k aktuálnímu stavu tento nejnovější odklad nebude poslední. Obsah traileru ale způsobil, že se začaly množit diskuze na téma, zda došlo ke grafickému downgradu, jelikož v něm obsažená grafika působí hůře než v dřívějších trailerech (viz zejména ta část s útokem psa, která vypadá opravdu podivně ). Připomeňme, že hra je vyvíjena na. Na druhou stranu díky odkladu to znamená, že hra má před sebou ještě cca půl roku vývoje a je možné, že vzhledem k aktuálnímu stavu tento nejnovější odklad nebude poslední.

Určitě je relevantní otázka, proč by teď zveřejňovali nový trailer s horší grafikou z nějaké verze, u které třeba došlo kvůli výkonnostním optimalizacím třeba jen k dočasnému downgradu. Odpovědí by mohlo být (a toto je pouze má spekulace) třeba to, že na aktuálně probíhajícím Gamescomu si mohou herní novináři zahrát krátké demo, které třeba právě z této verze vychází, tak tomu uzpůsobili i nejnovější trailer, aby pak o nich novináři nepsali, že veřejnosti poslední 2 roky prezentují v trailerech parádní grafiku, zatímco první novinářům ukázaná hratelná verze už tak dobře nevypadá. Moc mi na tom ale nesedí fakt, že vývojáři si musí být dobře vědomí, jak jsou na tyto downgrady grafiky vůči dřívějším trailerům už hráči hákliví a že by v takovém případě bylo možná i lepší se Gamescomu s nějakou hratelnou verzí ani neúčastnit (v takovém případě by pak nebylo ani potřeba vydávat takovýto trailer).



Další věcí je, že díky tomu, kolik má S.T.A.L.K.E.R. fanoušků a že vývojáři pochází z Ukrajiny, je kolem této diskuze plno emocí, což ani nechci více pitvat. Bez ohledu na to nebo ono zůstává faktem, že mezi těmi trailery jsou kvalitativní rozdíly v grafice. Pokud k tomu vývojáři zveřejní nějaké vyjádření, doplním jej sem.

Níže jsou pro srovnání dřívější trailery, abyste mohli sami posoudit změny v průběhu času a udělat si vlastní názor. A pokud jde o to hratelné demo na Gamescomu, první dojmy těch, co měli možnost si jej zahrát, se v zásadě shodují na tom, že ačkoli technický stav zatím není moc dobrý, herní mechaniky a atmosféra herního světa odpovídají tomu, co od pokračování původní hry vydané už v roce 2007 fanoušci očekávají.

Trailer z prosince 2022:

Trailer z oznámení hry na E3 2021: