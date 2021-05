Teleskop Jamese Webba už je téměř připraven, podzimní start platí

James Webb Space Telescope (JWST) má šanci vyvolat stejnou revoluci ve znalostech o vesmíru jako samotný Hubble, čili čekání na něj se může velice vyplatit, byť už je velice dlouhé a pro americkou NASA přineslo i mnohem vyšší náklady, než jaké byly očekávány. Ostatně v roce 1997 byl plán takový, že teleskop poletí do deseti let a bude stát půl miliardy dolarů.





Stavět se ale ve skutečnosti začalo až o cca deset let později, kdy už byla na projekt vynaložena celá miliarda a v roce 2011 bylo dokonce navrženo jeho kompletní zrušení. To ale Kongres naštěstí zamítl a namísto toho navýšil rozpočet na více než 8 miliard dolarů, přičemž ten se nyní dostal už nad 10 miliard. Ale to už se konečně blížíme startu, který je naplánován na 31. října tohoto roku a vypadá to, že se na něm už nic nezmění.

NASA se už v posledních měsících věnuje jen důkladnému testování JWST, který je tak už dávno hotov a sestaven. Jde ale o obrovské zařízení, které bude muset být pod aerodynamickým krytem rakety Ariane 5 poskládáno jako transformer. Až ve vesmírném prostoru se tak JWST postupně rozloží v procesu, který jsme popisovali už v tomto článku . Jde o celou řadu návazných kroků a nebude tu prostor pro žádné chyby a problémy, jež by se daly vyřešit leda přispěním lidské ruky. JWST totiž bude obíhat z pohledu od Slunce v závěsu za Zemí kolem libračního bodu L2, který je vzdálený 1,5 milionu kilometrů.

Je tak pochopitelné, že NASA si chce být jistá, že JWST se dokáže v pořádku vlastními silami rozložit, a to i poté, co zažije vibrační, akustický a nakonec i teplotní šok při či po startu rakety. Nyní proběhl další test ověřující systém pro rozložení zrcadla. Teleskop při tom dostal stejné příkazy, jaké budou vysílány i později po startu, které přijal a své zrcadlo bez problémů rozložil do konečné podoby, přičemž jeho části byly zavěšeny na pomocných lanech, aby podmínky co nejvíce odpovídaly stavu beztíže.

Poté bylo zrcadlo opět složeno do startovní konfigurace a tím už skončily veškeré testy optiky JWST. Následovat ale budou ještě dílčí testy, a to radiátorů, které budou chladit systémy teleskopu a pak celé věže napojující sestavu zrcadla na hlavní platformu. Tím bude testování dokončeno a teleskop se může chystat na start.





