Statistiky bezpečnosti Autopilota a FSD od Tesly: výrazně bezpečnější než člověk

Tesly s vozy záchranářských složek, jejichž

Autonomní řízení je velmi sledovaným tématem a téměř každá nehoda plní stránky médií. Proto se může zdát, že jde o velmi nebezpečné systémy. Velmi profláknuté jsou zejména nehodys vozy záchranářských složek, jejichž počet se už blíží ke 20 . To je ale dáno také tím, že vozy Tesla jsou s asistenčními systémy používány i o několik řádů častěji než vozy jiných značek (např. Tesly s Autopilotem najely v reálném provozu přes 9 mld. mil, konkurenční GM Cruise se nedávno dostal na pouhých 40 milionů). Pokud jsou takové obří několikařádové rozdíly v počtu najetých mil, nedá se z toho vyvozovat automaticky nebezpečnost Tesel. Jinak řečeno, pokud se s Teslami najela více než 200krát větší vzdálenost, je 20 takových nehod velmi malé číslo, aby se to dalo srovnávat s konkurencí. To by těch nehod muselo být alespoň ke třem čtyřem stovkám. Vychází to totiž u Tesly na více než 500 milionů mil na jednu nehodu do auta s houkačkami, takže není až tak moc překvapivé, že do nich nenabourala auta konkurence např. v případě zmíněného GM, která v podobném režimu najela jen 40 milionů mil. V rámci své Tesla Impact Report, které se budeme ještě v budoucnu věnovat, Tesla zveřejnila statistiky svých "autonomních" systémů a jsou to zajímavá čísla.

Podle statistik Tesly a NHTSA to vychází, že v USA připadá 1,53 nehody na každých milion ujetých mil (cca 1,6 mil. km). V případě Tesly bez Autopilota nebo FSD je ale průměr jen 0,68 nehody na stejnou vzdálenost. Řidiči v Teslách tak mají jen cca 44 % nehod na ujetou vzdálenost proti americkému průměru. A jak to vypadá, když se zapnou systémy aktivní bezpečnosti? V případě FSD Beta (Full Self-Driving), což je ale stále jen pouhý asistent 2. úrovně pro jízdu mimo dálnice, tedy spíše ve městech, to klesá dokonce na 0,31 nehody na milion mil. Pokud jde o provoz na dálnicích, kam je určen Autopilot, tak tam mají vozy Tesla s tímto systémem dokonce jen 0,18 nehody na milion ujetých mil. To ale také znamená, že Autopilot bourá každých 5,56 milionu mil. Nejde tedy o systém, který by nikdy neměl nehodu. Podle statistik má ale tento systém méně nehod, než když řídí člověk, a to je to důležité.

Pokud by vás zajímaly požáry, tak i zde se Tesla zlepšuje. Zatímco za období 2012-2018 byl zaznamenán jeden požár na každých 170 milionů ujetých mil, za období 2012-2021 to už činilo 210 milionů mil (data do konce roku 2022 nejsou ještě aktualizována). Americký průměr je ale požár na každých 19 milionů mil. Na druhou stranu je otázkou, kolik mil se s vozy Tesla už najelo. Víme, že jen s Autopilotem to bylo přes 9 miliard mil (celkově to tedy musí být mnohonásobně více), což nám říká, že těch požárů muselo být mnohem více než 43 (9 mld./210 mil.). Tesla do toho počítá i požáry nespojené s vozidlem, např. žhářství a podobně). Zde je ale také nutné poznamenat, že průměrný věk vozů Tesla na silnicích je výrazně nižší než u těch spalovacích (průměrný věk auta v USA je 12 let, u Tesly se dá předpokládat tak čtvrtina, pětina).