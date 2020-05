Summer Game Fest: několikaměsíční online festival s účastí velkých jmen

Letos fanoušci kvůli pandemii onemocnění COVID-19 přišli o několik významných herních veletrhů. Některé byly zrušeny bez náhrady, respektive odsunuty o jeden rok, jiné se uskutečnily nebo uskuteční alespoň v online formě. V případě Game Developers Conference byla oznámena náhradní akce GDC Summer, ale ani její osud není vzhledem k vývoji pandemie vůbec jistý. Geoff Keighley, tvůrce prestižního ocenění The Game Awards, proto přišel s nápadem vytvořit zcela nový formát, který by pod svá křídla zahrnul i jiné online události a nahradí třeba zrušený E3 2020.

Výsledkem je, který nebude trvat jen pár dnů, jako bývá zvykem u běžných veletrhů, ale celé léto. Od května do srpna letošního roku můžeme očekávat řadu důležitých oznámení od herních studií, živé události ve vybraných hrách nebo bezplatný přístup k exkluzivnímu obsahu. Vyvrcholením akce bude digitální událost Gamescom: Opening Night Live, která proběhne 24. srpna jako náhrada za zrušený Gamescom 2020 . Jen místo cesty na výstaviště do Kolína nad Rýnem bude stačit na internetu spustit živý stream. Součástí Summer Game Fest bude také Steam Game Festival: Summer Edition, který se uskuteční od 9. do 14. června.