Sun-Ways spustí ve Švýcarsku pilotní projekt 18kWp solární železnice

Sun-Ways není úplně novým. Informovali jsme o něm už Projektnení úplně novým. Informovali jsme o něm už před 1,5 rokem . Jde o systém solárních panelů umístěných mezi kolejemi. Pilotní projekt měl být spuštěn už na jaře roku 2023, nicméně švýcarský federální úřad pro dopravu (Federal Office of Transport - FOT ) projekt zamítl. Nezávislí experti z HEIG-VD a firmy GESTE ale projekt ověřili a spolu s rozšířenou technickou dokumentací a ověřením konceptu zažádala firma znovu o povolení. Tentokrát už dostala zelenou. Ve Švýcarsku tak budou do nevyužitého místa mezi kolejemi instalovány solární panely, které se postarají o výrobu elektrické energie.

Instalace začne na jaře v oblasti kantonu Neuchâtel ve spolupráci s dopravcem transN a dodavatelem elektrické energie Viteos. Celkem bude pokrývat 100 metrů tratě, přičemž zde bude 48 panelů s výkonem 380 W. Celková plocha má činit 100 m2 a instalovaný výkon je 18 kWp. Kvůli ploché instalaci je nutno počítat s trochu sníženou výrobou energie ve srovnání se situací, kdy by byly panely naklopeny více směrem na jih. Přesto se počítá s tím, že by to mělo ročně vyrobit 16.000 kWh, což mi vzhledem k poloze i velkému riziku zastínění jak nečistotami, tak v zimě i sněhem (který navíc z plochého povrchu nebude odpadávat) zní dost optimisticky a očekával bych asi mnohem nižší čísla. Kdo ví, nebyl by to zdaleka první solární projekt, kde by realita dala teorii nemalou facku. Energie se bude dodávat do elektrické sítě GRD. Pilotní projekt vyjde na 585 tisíc švýcarských franků, což je 15,8 mil. Kč, a to rozhodně není málo.

Firma vyvinula i speciální vagón, který usnadňuje instalaci panelů na trať. Ten by měl zvládnout položit 1000 m2 panelů denně. Ty by měly vydržet jízdu vlaků rychlostí 150 km/h a rychlost větru až 240 km/h, v pilotním projektu se ale nad panely bude jezdit rychlostí jen 70 km/h. Panely jsou i odnímatelné, takže v případě nutné údržby je lze poměrně rychle odinstalovat a vložit zase zpět.