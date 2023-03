Švýcarský Sun-Ways chce pokrýt železnice solárními panely

Projektů s obnovitelnými zdroji energie je mnoho, některé dávají smysl více, některé méně. Jednou z myšlenek, kterou neslyšíme poprvé, je pokrytí nevyužité plochy železnic solárními panely. Toho by chtěla docílit švýcarská společnost Sun-Ways. Ta vymyslela systém vzájemně pospojovaných standardních solárních panelů, které by se na železnici instalovaly pomocí speciálních vagónů. Panely by se na pražce pokládaly jako koberec a podle společnosti by se jeden kilometr tratě (což by odpovídalo zhruba 1000 m2 panelů) měl pokrýt panely během několika hodin.



Vygenerovaná energie má jít do elektrické sítě, nicméně v budoucnu by se mohla cíleně používat pro vlaky. Sun-Ways věří, že švýcarské železnice, které mají délku 5317 km, by se mohly ročně postarat o 1 TWh solární energie, čímž by pokryly 30 % veškeré energie potřebné pro veřejnou dopravu, resp. 2 % celého Švýcarska. Z celoevropského měřítka společnost hovoří o tom, že EU produkuje 2600 TWh ročně, přičemž Sun-Ways by se tímto systémem mohla postarat až o 56 TWh ročně. Společnost říká, že tento systém by mělo být možné nainstalovat na 50 % železnic po celém světě.

První pilotní projekt bude spuštěn už v květnu u vlakové stanice v Buttes na západě země, vyžádá si 400 tisíc švýcarských franků (9,75 mil. Kč). Otázkou je, jak moc se něco takového osvědčí. Objevily se totiž obavy, že projekt sice možná vypadá zajímavě na papíře, ale ve skutečnosti může čelit mnoha problémům, což jsou jistě obavy, které jsou na místě. Jedním strašákem je např. to, že by zde mohly v důsledku vibrací vznikat mikrotrhliny v panelech, odrazy od panelů mohou být nemalým problémem pro strojvedoucí, nežádoucí může být také zvýšená hlučnost, neboť zvuk se bude odrážet od těchto hladkých ploch, zatímco nyní ho do určité míry pohlcuje balast. Zatím nezodpovězenou otázkou je také to, jak bude klesat účinnost panelů se zašpiněním.