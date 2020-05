Superpočítač Perlmutter letos využije 6000 GPU NVIDIA nové generace

NVIDIA by tak v rámci stavby superpočítače Perlmutter měla už využít svou nově akvizovanou firmu Mellanox , která jí pomůže zůstat na tomto trhu i přes očekávaný nástup firem AMD a Intel. Zatím jen tyto dvě oznámily průnik do výkonu v řádu exa, zatímco NVIDIA v tomto ohledu ještě nemá co nabídnout, a to jako společnost, jejíž produkty najdeme v dnešním žebříčku TOP 500 zcela běžně na prvních místech.