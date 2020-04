NVIDIA dokončila akvizici Mellanoxu, cílem jsou především superpočítače

Akvizice Mellanox Technologies firmou NVIDIA byla úspěšně dokončena s tím, že Huangův podnik zaplatil celkem 7 miliard dolarů, přičemž dříve se udávalo přesnější číslo 6,9 miliardy dolarů. Tato akvizice byla poprvé ohlášena 11. března 2019, takže trvala více než rok a tehdy šlo o vítězství NVIDIE v přetahované s Intelem, který měl o Mellanox také zájem. Jde totiž o vstupenku do světa superpočítačových datových rozhraní a jak jsme nedávno probírali, pro NVIDII jde o mimořádně důležitou věc

Jensen Huang se vítá se zaměstnanci Mellanoxu

NVIDIA má totiž do budoucna, čili do éry exascale systémů vyhlídku na to, že ji už AMD a ani Intel nepustí na svůj píseček, kde budou technologicky a funkčně úzce spojeny procesory a grafické akcelerátory. Jinými slovy, ať NVIDIA vyvine sebelepší GPU, nebude moci nabídnout to samé, co ucelený systém ze spolupracujících CPU a GPU firem AMD a Intel, či alespoň tak to nyní vypadá.

Mellanox pak NVIDIA vidí jako firmu, díky které ovládne vysoce výkonné síťové technologie využívané v řadě aktuálně nejvýkonnějších superpočítačů světa včetně toho nejsilnějšího, Summit. I jejím cílem je tak celkově vyšší výkon, dále lepší využití hardwarových zdrojů a nižší provozní náklady, jak se uvádí v tiskové zprávě

Uvidíme, jak toho NVIDIA využije, v prvé řadě to jistě bude vzájemné propojení trhů, které obě firmy ovládají, o čemž mluvil Eyal Waldman, zakladatel a CEO Mellanoxu.

Akvizice se projeví ve finančních výsledcích (non-GAAP) firmy NVIDIA za druhý letošní kvartál.

