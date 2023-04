Svolt postaví v Evropě 5 továren na baterie a ukázal Dragon Armor Battery

Svolt, která vznikla oddělením od čínské automobilky Great Wall Motors. Ta by chtěla na území Evropy postavit celkem 5 továren na akumulátory.

Mnozí si sice myslí, že se na území Evropy nevyrábí žádné baterie a vše zajišťuje Čína, to ale není úplně tak pravdou a akumulátory i na starém kontinentě vyrábí poměrně hodně zemí (např. Francie, Velká Británie, Polsko a evropskou baterkovou velmocí se zdá být Maďarsko ). Každopádně je pravdou, že zejména proti čínské výrobní kapacitě je ta evropská docela malá, a nesmíme zapomenout ani na to, že to jsou právě i ty čínské společnosti, které tu ty továrny mají (např. CATL). Další takovou by měla být společnost, která vznikla oddělením od čínské automobilky Great Wall Motors. Ta by chtěla na území Evropy postavit celkem 5 továren na akumulátory.

Dvě by měly stát v Německu a jednou z nich továrna v Lauchhammeru. Jde o brownfield projekt a půjde o přestavění už nepoužívané továrny společnosti Vestas, která tu do léta 2022 vyráběla větrné turbíny. Nová továrna by měla spustit produkci počátkem roku 2025. Kvůli protestům se však posouvají plány pro druhou továrnu v Sársku, kde by se mělo nyní začít vyrábět až v roce 2027. Společnost chce stavět spíše více menších továren než menší množství obřích. Ty by tak měly být menší zátěží pro životní prostředí v daném okolí, což platí např. pro spotřebu vody. Další továrny by měly stát ve Východní, Severní a Západní Evropě, blíže to ale nebylo specifikováno. Jedna z nich by ale měla být z kategorie těch větších s kapacitou okolo 20 GWh ročně. Celková kapacita Svoltu v Evropě by se měla dostat na 50 GWh ročně, což by mohlo být dost pro zhruba 3/4 milionu elektromobilů. Jedním ze zákazníků by měl být např. Stellantis.



Ještě dodejme, že společnost Svolt od prosince dodává vzorky svých akumulátorů Dragon Armor Battery. V tomto případě nejde o články a speciální chemickou směs, ale o způsob pouzdření (obal celého akumulátoru, v němž jsou tyto články, včetně chlazení a opatření, jak zabránit požáru). Podle firmy mají články tvořit 76 % objemu celého akumulátoru, což je opravdu velmi vysoké číslo. To pak zvyšuje i objemovou hustotu celého akumulátoru, přičemž u akumulátorů s nabíjením 2C (za 30 minut) mělo dojít k 5% navýšení objemové energetické hustoty, u 4C (nabití za 15 minut) dokonce o 32 %. Přesné hodnoty ale neznáme.