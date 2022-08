Maďarsko baterkovou velmocí Evropy? CATL zde bude vyrábět pro Mercedes

Další argument proti elektromobilitě (ať už si o ní myslíme cokoli) dostává trhlinu. Často se zmiňuje např. to, že čínské společnosti budou muset dovážet své akumulátory do Evropy, jenže faktem je, že Evropa se v tomto spíše stává montovnou Číny a ty akumulátory si čínské společnosti jednoduše rovnou vyrobí tady. Společnost CATL totiž oznámila, že v u maďarského Debrecínu postaví novou továrnu na akumulátory za 7,34 mld. EUR (cca 180 mld. Kč). Ve hře bylo několik zemí v oblasti Střední Evropy, vedle Maďarska také Polsko (to je díky LG také velkým výrobcem baterií na evropské půdě), Slovensko nebo Česká republika. Vyhrálo to Maďarsko, které se vedle Německa stává baterkovou velmocí Evropy.



Současně tak není pravdou, že by se na evropské půdě nevyráběly baterky, je tomu právě naopak, a především Střední Evropa je továrnami na akumulátory (nebo jejich části) docela zahlcena. V Maďarsku vyrábí akumulátory např. už korejské SK Innovation, které zde staví další dvě továrny na baterky (celkem tak bude mít hned 3 maďarské továrny), továrnu tu má i Samsung (dodává pro VW a BMW), čínské NIO tu rozběhne své akumulátorové centrum za pár týdnů v září. V Polsku máme již zmíněné LG (a i to se chystá vstoupit také do Maďarska), Slovensko by mělo, pokud se nic nepokazí, vyrábět akumulátory InoBat. V Německu máme už stojící továrnu CATL a Gigafactory od Tesly, do pár let by tu měl mít továrnu i VW nebo čínské společnosti Svolt a Farasis Energy. A to zdaleka nejde o konečný výčet.

Nová maďarská továrna CATLu s rozlohou 200 hektarů by měla postupem času navýšit kapacitu na 100 GWh ročně (tedy baterie pro více než milion EV za rok) a hlavním partnerem by měla být společnost Mercedes-Benz, která už od společnosti CATL odebírá akumulátory pro své luxusní elektrické sedany EQE a EQS. Stavba továrny by měla zabrat přes 5 let, tedy s náběhem výroby se dá počítat až okolo roku 2028. Mercedes chce po celém světě do konce desetiletí postavit 8 továren na baterky s kapacitou 200 GWh, 4 z nich by měly stát v Evropě (např. ve spolupráci s ACC to bude jedna ve Francii a dvě v Itálii).