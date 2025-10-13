>
>
>
Synology otočilo o 180°: cizí disky po velkém propadu prodejů budou zase fungovat
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Synology před několika měsíci naštvalo celou IT komunitu tím, že u svých NASů začalo vyžadovat pouze vlastní docela drahé disky a SSD. Firma ale z tohoto záměru částečně couvá, zákazníci totiž svými peněženkami velmi hlasitě promluvili.
V dubnu letošního roku Synology oznámilo, že jeho nové NASy (ale i některé staré s novými verzemi OS) budou pro plnou funkčnost vyžadovat výhradně stanovené kompatibilní disky. To znamenalo pevné disky a SSD samotného Synology, které byly výrazně dražší než srovnatelné disky běžných výrobců. NASy sice fungovaly, ale nepodporovaly některé funkce, např. zde nefungovaly některé formy deduplikace, analýza životnosti, automatické aktualizace firmwarů nebo vytváření diskových svazků. Toto rozhodnutí se setkalo s obrovskou kritikou ze strany zákazníků i odborné veřejnosti. Cílem mělo být údajně zajištění vyšší stability a výkonu (zde připomeňme, že HDD/SSD Synology jsou v zásadě přeznačené HDD/SSD jiných výrobců), nicméně asi můžeme předpokládat, že hlavním cílem bylo mít příjmy i z prodeje pevných disků a certifikací.
Firma ale z tohoto rozhodnutí částečně couvá. Operační systém DSM 7.3 (verze 81180) totiž už omezení na disky Synology nemá a zákazníci tak pro plnou funkčnost mohou dále využívat i disky třetích stran. Podle zákulisních informací totiž společnost velmi tvrdě narazila u zákazníků. Proslýchá se totiž, že propady prodejů NASů byly tak dramatické, že firmě nezbylo nic jiného, než se tohoto záměru vzdát. Bohužel neznáme ani přibližná čísla poklesu, zdroje ale obvykle pro propady používaly přívlastky jako výrazný, ostrý... Disky třetích stran tak bude možné plně využívat u NASů DiskStation Plus, Value a série J modelového roku 2025. U podnikových variant budou tato omezení nadále v platnosti.
Synology se to pochopitelně snaží otočit a vyjít z celé záležitosti co nejvíce pozitivně, a tak zdůrazňuje, že ačkoli je možné využívat neverifikované disky, tuto flexibilitu se bude snažit vylepšit především verifikací většího množství disků třetích stran. Nyní je ale otázkou, zda se tímto krokem hodně pošramocená pověst Synology a nedůvěra v budoucí stabilitu tohoto rozhodnutí projeví v obchodech. Budou zákazníci společnosti opět věřit a kupovat její NASy alespoň stejně, jako tomu bylo před zavedením tohoto kontroverzního kroku? Co myslíte?
