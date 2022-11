Taví se už i nativní 16pinové konektory 12VHPWR pro ATX 3.0

Nové napájecí konektory grafických karet GeForce RTX 4090 vzbuzují pozdvižení už od začátku. Samotný fakt, že jsou dimenzovány na 600 W, ukazuje, jak žravými se staly (resp. možná stanou) moderní grafické karty. I to stálo za tím, že na veřejnost pronikaly zprávy až o 600W spotřebách nových GeForce. Tyto hodnoty jsou nakonec nižší, nicméně to neznamená, že by s tím nebyly problémy. Jen v jednom vlákně na Redditu je přes 20 potvrzených případů lidí, kterým se nové konektory na grafických kartách začaly tavit horkem. Ostatně PCI-SIG už dávno předtím varovalo, že redukční kabely jsou náchylné na ohyb a správné uchycení, přesto se ale nakonec staly novým standardem.





Nejprve se objevily problémy s originálními redukcemi, které spojovaly větší množství 8pinových výstupů z ATX 2.0 zdrojů se schopností přenášet 150 W, na nový 16pinový konektor schopný přenést 600 W (nutné pro připojení ke starším zdrojům ATX 2.0, kterých je většina). Varování bylo především v tom, že zátěž se nedistribuovala rovnoměrně a přes některé větve redukcí putovalo i více než povolených 150 W. Rozborka redukcí také ukázala, že jejich mechanické i elektronické provedení je velmi špatné . Jenže další vývoj kauzy ukazuje, že problém nebude jen v těchto nekvalitně vyrobených redukcích. Objevily se minimálně dva případy, kdy k tavení došlo i na kabelech se zdrojem ATX 3.0 s nativními 16pinovými kabely. V obou případech šlo o zdroje MSI MPG (jednou v 1000W, podruhé v 1300W variantě).

Prozatím to vypadá na spojení konstrukční a uživatelské chyby. 12VHPWR konektory jsou konstruovány tak, že je opravdu velmi obtížné je dotlačit správně do maxima, a zde pak přichází ke slovu uživatelská chyba, kdy člověk řádně nezkontroluje, zda je konektor opravdu perfektně dotlačen bez jakékoli mezírky mezi ním a konektorem na kartě. PCI-SIG už na problému také pracuje a 6. prosince by měla být vydána nová revize pro tyto kabely. Gainward pak svým uživatelům nabízí výměnu kabelů (otázkou je, zda budou lepší).