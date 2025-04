Telefony Google Pixel záměrně sníží napětí baterií pro prodloužení životnosti

Lithiové akumulátory jsou známy tím, že postupem času se jim snižuje kapacita a zvyšuje se riziko nafouknutí nebo jiných známek opotřebení, které mohou vést až k vážným problémům. Obvykle se za konec normální životnosti považuje pokles na 70-80 % původní kapacity. V závislosti na chemické směsi Li-Ion článků to mohou být nižší stovky cyklů (LMO v nářadí) až po desítky tisíc cyklů (LTO např. v průmyslových robotech, některých hybridních vozech nebo autobusech). V případě společnosti Google a jejích telefonů je to např. 80 % po 800 cyklech u řad Pixel 3 až Pixel 8 Pro a Pixel Fold. Novější Pixel 8a a řada Pixel 9 už mají vylepšené akumulátory, které mají oněch 80 % dosáhnout po 1000 cyklech. Nabíjecím cyklem se pak rozumí nabití 100 %, tedy nabití z 50 na 100 % je polovinou cyklu.

Na stránkách Googlu se ale k akumulátorům v Pixelech dozvíme zajímavé věci. Tato oblast je totiž po nedávném updatu, který z Pixelů 4a udělal telefony , které nic nevydrží, docela ožehavým a sledovaným tématem. Google zde zmiňuje, že nové Pixely 9a obdrží aktualizaci, které rovněž softwarově bude zasahovat do využitelnosti akumulátorů. Je docela obvyklé, že akumulátory nevyužívají svou celkovou kapacitu, což prodlužuje jejich životnost už od nového stavu, jenže Google začne po 200 nabíjecích cyklech postupně omezovat maximální napětí akumulátoru, což je druhá veličina, která ovlivňuje množství uložené energie. To je totiž součinem napětí a kapacity.

Google tak varuje zákazníky, že mohou zaznamenávat postupný pokles výdrže (ten tak bude klesat přirozeně poklesem kapacity po vysokém počtu nabíjecích cyklů i vynuceně poklesem napětí). Cílem ale je, aby se životnost akumulátoru prodloužila. Přitom ale životnost právě pozorujeme na výdrži. Na první pohled to tak nedává smysl. Jinak řečeno, Google chce zabránit poklesu výdrže (prodloužení životnosti) tím, že nechá klesnout výdrž. Vypadá to, že Google raději nechá klesnout výsledné množství uložené energie preventivně poklesem napětí, aby pak [možná] tak rychle neklesalo sníženou kapacitou. Otázkou je, nakolik se to projeví na celkové životnosti. Bude díky nižšímu napětí klesat kapacita výrazně pomaleji než doposud, tedy celkové množství energie (součin pokleslého napětí a ne až tak pokleslé kapacity) půjde dolů pomaleji? Pomůže to bezpečnosti? To nevíme.