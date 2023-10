Teleskop JWST vyfotil snímky mlhoviny Orion s planetami, které by neměly existovat

James Webb Space Telescope (JWST) se nám postaral o další zajímavé snímky z hlubin vesmíru. Tentokrát jde o mlhovinu Orion, kterou vyfotil pomocí své kamery NIRcam, tedy v infračerveném spektru, a to s kratšími i delšími vlnovými délkami. Každý snímek tak poodhaluje něco trochu jiného a nejzajímavější na nich je především to, že zde vidíme zhruba 150 objektů s hmotností řádově podobné Jupiteru. To by ale ještě nebylo tak zarážející jako fakt, že tu máme 42 párových planet. I proto si vysloužily název JuMBO (Jupiter Mass Binary Objects).



Podle dosavadních znalostí o vzniku vesmíru a planet by ale tvorba takových objektů neměla být možná, takže vědci si nyní lámou hlavu s tím, co to vlastně vidí a proč (tak trochu vypadají jako optické vady vzniklé při focení přes dvojité sklo). Dle dosavadních poznatků by neměly vznikat objekty takové velikosti jen z mračen prachu a plynu, a už vůbec ne v párech. To ve výsledku může znamenat, že naše dnešní vědomosti o problematice jsou nepravdivé.

Orion je přitom dlouho a často studovanou mlhovinou (vzdálená je cca 1350 světelných let), teprve teleskop JWST ale přinesl snímky, kdy můžeme něco takového pozorovat. Zatímco hnědí trpaslíci mohou dosahovat 13-80násobku hmotnosti Jupiteru, objekty JuMBO se odhadují na zhruba polovinu jeho hmotnosti.