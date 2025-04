Tesla by po dlouhé době byla bez emisních kreditů ve ztrátě

Před třemi týdny vyšly statistiky výroby a dodávek elektromobilů Tesla, kde došlo k velmi výraznému propadu. Důvodů pro to může být více, jednak to je pravděpodobně dílem Muskova zvýšená kontroverze z poslední doby daná jeho angažovaností v politice, jednak to byl také přechod na faceliftovaný Model Y Juniper, což ve větší nebo menší míře postihlo všechny čtyři továrny, které tento pro Teslu stěžejní model vyrábí (u některých to postihlo i konec loňského roku). To ostatně přiznává i tisková zpráva k finančním výsledkům společnosti.

Ta říká, že příjmy společnosti meziročně klesly o 9 % z 21,3 na 19,34 mld. USD, nicméně proti minulému čtvrtletí (Q4/24) je to skoro o 25 %. Automobily se na tom podílely částkou 13,97 mld. USD (pád o 20 % proti Q1/24, resp. o 29 % proti Q4/24), nicméně energetika včetně úložišť si naopak meziročně polepšila o 67 % na 2,73 mld. USD. O něco výše šly také služby, a to o 15 % na 2,64 mld. USD. Nicméně i v tomto případě šlo o poklesy proti konci loňského roku (o 7 až 11 %).

Tesla je i přes tyto pády nadále v zisku, a to 409 mil. USD. Proti loňským 1,39 mld. USD je to pád o 71 %. Na konci roku 2024 to bylo dokonce 2,13 mld. USD, takže jde skutečně o dost nižší číslo. Dokonce se po dlouhé době stalo to, že bez prodeje emisních kreditů by byla firma ve ztrátě (ty přinesly společnosti 595 mil. USD).

Firma instalovala úložiště schopná pojmout 10,4 GWh. Má 1.390 zastoupení (meziročně +10 %), nicméně se zmenšila mobilní servisní flotila na 1.799 jednotek (-5 %). Celkem je po světě 7.131 Superchargerů (+14 %) s celkem 67.316 nabíjecími stojany (+17 %).

Tesla nyní vyrábí Model 3 a Model Y pro USA s bateriovými články vyráběnými na americké půdě. Pokračuje výstavbě továren pro velkosériovou produkci tahače Semi a pickupu Cybertruck. Letos by měl do Evropy přijít FSD (čeká se na legislativní schválení). V brzké době bychom se také měli dočkat Tesly Diner, rychlonabíječek s restauracemi. Akcie společnosti dnes stouply zhruba o 10 %.