Tesla chystá novou platformu, náklady budou poloviční proti Modelu 3/Y

Tesla před několika dny před několika dny vyhlásila své finanční výsledky a zde se hovořilo i o budoucnosti firmy. Musk mimo jiné zmínil také to, že se pracuje na nové velmi levné platformě. Ta by měla splňovat cíl "2-in-1", což znamená, že náklady vložené do výroby jednoho Modelu 3 by měly stačit na výrobu dvou vozidel nové řady. Jinými slovy řečeno, náklady na výrobu vozu by měly být poloviční. A kolik by to tak mohlo být?

Podívejme se na zveřejněné dokumenty. Zanedbejme prodej emisních kreditů a minoritní leasing. Příjmy z přímého prodeje vozů byly za poslední čtvrtletí 17,79 mld. USD, takto bylo prodáno cca 328 tisíc vozů. To dělá zhruba 54 tisíc USD na auto. Náklady na výrobu činily 13,1 mld. USD, což je v průměru přibližně 40 tisíc USD na vůz. Toto vše je ale včetně Modelů S/X. Teoreticky můžeme odhadovat, že základní Model 3 se standardním dojezdem za 48500 USD by mohl v nákladech vyjít na cca 36000 USD. V tomto však nejsou započítány další náklady jako vývoj, administrativa a další, což se také podílí na výsledné ceně. Celkové náklady na základní Teslu budou na základě finančních výsledků firmy odhadem spíše někde okolo 41 tisíc USD.



Pokud vezmeme polovinu z oněch 36 tisíc, náklady na výrobu nového vozu by mohly být jen pouhých 18 tisíc USD. Při typických maržích Tesly bychom se mohli bavit o prodejní ceně okolo 24 tisíc USD, nicméně nikde není řečeno, že Tesla zachová stejnou úroveň marží jako dodnes. Víme to, že by mělo jít o menší vůz (že by základ byl použit i do slibovaného robotaxi?) a Musk si myslí, že produkcí překoná všechny ostatní modely dohromady.

Zde by bylo opět dobré se zastavit. Pokud by to znamenalo překonat dnešní produkci, která za rok míří na 1,3 milionu, pro celou Teslu by to znamenalo vyrábět více než 2,5 mil. vozů ročně. Tento malý vůz se ale asi nepředstaví v dohledné době. Koncem příštího roku se dá očekávat výroba okolo 1,8-1,9 mil. Tesel ročně, a měl-li by tento malý vůz toto číslo zopakovat, produkce Tesly by už musela být blízko 4 milionům. Na druhou stranu je dost dobře možné, že by novinka sebrala zákazníky většímu Modelu 3, takže by nebylo potřeba překonávat až tak vysoká čísla.

Více informací ale zatím nevíme. Kolují zvěsti o robotaxi, o malém Modelu 2 za 25 tisíc USD, variabilní dodávce, a co z toho se vlastně týká výše zmíněného vozu, je zatím neznámo.