Tesla poprvé překonala příjmy 20 mld. USD, zisky skoro rekordní

Máme tady další uzavřené čtvrtletí společnosti Tesla, které mnozí před lety predikovali naprosto jasný bankrot. Firmě se ale daří a posledního čtvrt roku i přes pár zaškobrtnutí ukazuje, že firma dokáže stále růst. Její celkové příjmy dosáhly 21,45 mld. USD, což je rekord a meziročně jde o 56% nárůst. Automobily z tohoto množství tvoří 18,69 mld. USD, dělají tak stále velmi významných 87 % společnosti. Další důležité číslo je pak výsledný zisk, který skončil na hodnotě 3,29 mld. USD. To už rekordem sice není, nicméně ten byl jen o trochu vyšší a poslední čtvrtletí ho nedorovnalo jen těsně. Musk a jeho akcionáře jistě potěší, že v zisku jde o 103% meziroční nárůst. Pokud by někdo ještě stále chtěl dávat zisky do spojitosti s emisními kredity, tak bude zklamán. Ty totiž činily jen 286 mil. USD (tedy jen 8,7 % zisku a pouhých 1,3 % příjmů).



Firmě jednoznačně pomáhá stále rostoucí výroba a dodávky vozů, mezi nimiž je ale kvůli problémům s dopravou v poslední době značný nesoulad (na cestě je zhruba 20 tisíc vozů ). Díky nadále rostoucím prodejům se tak prozatím nepotvrzuje ani další predikce mnohých, že by tradiční automobilky se svými novými elektromobily nějak výrazně ukusovaly tržní podíl Tesle, to spíše ukusují svým vlastní vozům se spalovacími motory. Druhým faktorem je i to, že se stále zvyšuje průměrná prodejní cena vozů, zákazníci jsou tedy za tyto vozy ochotni platit i vyšší částky. Negativní vliv mají náklady na materiály, logistiku, záruky, své si vyžádalo rozběhnutí výroby článků 4680 v Texasu a Berlíně.

Tesla vyrobila 19.935 vozů Model S/X, což je meziročně 123% nárůst. Na 10, resp. 7 let staré auto to zní až neuvěřitelně, faktem však je, že v první polovině roku 2021 byla v rámci modernizace pozastavena jejich výroba a pak chvíli trvalo, než se plně rozběhla. Každopádně skoro 20 tisíc vozů je historicky jedno z nejvyšších čísel. Modely 3/Y si připsaly 345.988 aut, což je o 51 % více než loni. Výrobní kapacita je 100 tisíc Modelů S/X a 550 tisíc Modelů 3/Y v Kalifornii, dále 750 tisíc Modelů 3/Y v Šanghaji. Továrny v Berlíně i Texasu přidávají každá 250 tisíc Modelů Y. Celková výrobní kapacita tak činí 1,9 milionu vozů ročně, což je téměř na úrovni Mercedesu nebo BMW, nicméně pro letošek se dá předpokládat spíše lehce nad 1,3 milionu aut. I na další rok předpokládá 50% růst výroby, tedy už téměř 2 miliony vozů.



Energetický byznys pak přidává instalovaných 94 MW solárních panelů (+13 %), bateriová úložiště pak 2100 MWh (+62 %). Tesla má celkem 728 obchodů a servisních center (+16 %), mobilní servisní flotila má už 1532 jednotek (+29 %). Po celém světě je 4283 Superchargerů (+32 %) s celkem 38883 nabíjecími stojany (+33 %). Nabíjení přináší Tesle 3násobek příjmů proti minulému roku a bude rozšiřovat variabilní ceny nabíjení na základě denní doby (např. $0,23 v čase 0-8, $0,58 v čase 8-20 a $0,40 v čase 20-24).