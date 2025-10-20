Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Robotika, AI
>
Elon Musk
>
Tesla

Tesla FSD v14.1.2 přidává režim Mad Max: jezdí rychleji a ignoruje rychlostní limity

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Tesla FSD v14.1.2 přidává režim Mad Max: jezdí rychleji a ignoruje rychlostní limity
Tesla začíná betatest nového rychlostního profilu Mad Max pro své částečně autonomní řízení FSD Supervised. To jezdí rychleji než Hurry, častěji mění pruhy a celkově je agresivnější.
Reklama
Elon Musk je znám tím, že do produktů svých firem rád protlačuje různé věci ze svých oblíbených filmů nebo počítačových her. Automobily Tesla tak nyní v nové verzi Full Self-Driving v14.1.2 dostávají rychlostní profil Mad Max. Ten zvyšuje rychlost vozu, a to někdy i výrazně nad rychlostní limity. Současně také přidává agresivnější styl řízení s častějšími změnami pruhů. Ne každý ale nový profil dostane. Ten je prozatím k dispozici jen řidičům, kteří jsou součástí programu EAP (Early Access Program). Ashok Elluswamy, který je šéfem AI u Tesly, se nechal slyšet, že šlo o hodně očekávanou funkci vozů. První testy ukazují, že občas projíždí stopky a jezdí i o 25 km/h nad rychlostní limity.
 
 
Současně se objevil také profil Sloth, který je ještě pomalejší a konzervativnější než Chill. Nová verze FSD také umožňuje výběr, kde má vůz zaparkovat, tedy např. zda má zajet do garáže, zaparkovat na příjezdové cestě, na ulici, nově také zvládat uhýbat a uvolňovat cestu vozů záchranných složek, zlepšit se měly i další věci jako navigace přes objížďky, vyhýbání se překážkám na silnici, lepší má být také řešení levého odbočování nebo jízda kolem školních autobusů, za které si Tesla vysloužila oprávněnou kritiku
 
Pokud jde o bezpečnost FSD, podle posledních Vehicle Safety Report je jízda s FSD mnohem bezpečnější než bez něj. Americký průměr je zhruba 0,7 milionu mil na jednu nehodu, řidiči Tesla jsou na tom bez FSD o něco lépe, ale tady se čísla dost mění. Za poslední čtvrtletí to bylo cca 0,95 milionu mil, ale některá jiná čtvrtletí bylo naměřeno i 1,5 milionu mil na jednu nehodu. Při využití různých verzí autopilotů v Teslách je ale průměr až okolo 6-7,5 milionu mil na nehodu. Jinak řečeno tam, kde má Tesla s FSD jednu nehodu, má běžný americký řidič nehod 10. V roce 2018 to přitom bylo jen cca 3 miliony mil na jednu, takže systém je více než 2krát bezpečnější než byl přes 7 lety.
 
Nyní už ani nelze lepší výsledky tak moc svalovat na dálnice, kde se dá najet snadno spousta kilometrů bez nehod a statistiku výrazně zkreslit ve prospěch Tesly, protože FSD se používá i ve městech. Data prezentovala na svých stránkách Tesla, nicméně jde o hodnoty v rámci amerického vládního programu New Car Assessment Program.
 
Zdroj: tesla.com, techspot.com, ilustrační foto (Zoner AI Image Creator)

Reklama
Reklama
Diskuze (6)|Další z rubriky:
Microsoft má vlastní obrazovou generativní AI MAI-Image-1, v testech si vede dobře
Microsoft má vlastní obrazovou generativní AI MAI-Image-1, v testech si vede dobře
Dnes, Milan Šurkala2
Prodeje Tesly Cybertruck nejsou ani 10 % plánů, Musk je dodává sám sobě do xAI a SpaceX
Prodeje Tesly Cybertruck nejsou ani 10 % plánů, Musk je dodává sám sobě do xAI a SpaceX
16.10.2025, Milan Šurkala12
Tesla pozastavila výrobu robota Optimus a snížila odhad produkce. Má potíže s rukama
Tesla pozastavila výrobu robota Optimus a snížila odhad produkce. Má potíže s rukama
15.10.2025, Milan Šurkala13
AMD Instinct MI450 bude na 2nm procesu od TSMC, AMD tak předběhne Nvidii
AMD Instinct MI450 bude na 2nm procesu od TSMC, AMD tak předběhne Nvidii
14.10.2025, Milan Šurkala3
Reklama
reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Microsoft má vlastní obrazovou generativní AI MAI-Image-1, v testech si vede dobře
Microsoft má vlastní obrazovou generativní AI MAI-Image-1, v testech si vede dobře
Dnes, Milan Šurkala2
Herní monitor MSI MAG 275QF E21 přináší 210Hz frekvenci a panel Rapid IPS
Herní monitor MSI MAG 275QF E21 přináší 210Hz frekvenci a panel Rapid IPS
Včera, Milan Šurkala1
Tenký Samsung Galaxy S26 Edge nebude. S25 Edge se prodává špatně a iPhone Air také nezáří
Tenký Samsung Galaxy S26 Edge nebude. S25 Edge se prodává špatně a iPhone Air také nezáří
Včera, Milan Šurkala10
Qualcomm testuje 2nm GAA proces Samsung pro výrobu Snapdragonu 8 Elite Gen 5
Qualcomm testuje 2nm GAA proces Samsung pro výrobu Snapdragonu 8 Elite Gen 5
18.10.2025, Milan Šurkala
iPhone 17 Pro Max má jen 4823mAh baterii, v testu výdrže téměř porazil Xiaomi se 7500 mAh
iPhone 17 Pro Max má jen 4823mAh baterii, v testu výdrže téměř porazil Xiaomi se 7500 mAh
18.10.2025, Milan Šurkala12
Intel Clearwater Forest s 288 E-Core na procesu 18A poodhalen
Intel Clearwater Forest s 288 E-Core na procesu 18A poodhalen
17.10.2025, Milan Šurkala8
14palcový Apple MacBook Pro dostává procesor M5 a až 24hodinovou výdrž
14palcový Apple MacBook Pro dostává procesor M5 a až 24hodinovou výdrž
17.10.2025, Milan Šurkala8
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 až o 27 % dražší než předchůdce
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 až o 27 % dražší než předchůdce
17.10.2025, Milan Šurkala4