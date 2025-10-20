>
Tesla FSD v14.1.2 přidává režim Mad Max: jezdí rychleji a ignoruje rychlostní limity
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Tesla začíná betatest nového rychlostního profilu Mad Max pro své částečně autonomní řízení FSD Supervised. To jezdí rychleji než Hurry, častěji mění pruhy a celkově je agresivnější.
Elon Musk je znám tím, že do produktů svých firem rád protlačuje různé věci ze svých oblíbených filmů nebo počítačových her. Automobily Tesla tak nyní v nové verzi Full Self-Driving v14.1.2 dostávají rychlostní profil Mad Max. Ten zvyšuje rychlost vozu, a to někdy i výrazně nad rychlostní limity. Současně také přidává agresivnější styl řízení s častějšími změnami pruhů. Ne každý ale nový profil dostane. Ten je prozatím k dispozici jen řidičům, kteří jsou součástí programu EAP (Early Access Program). Ashok Elluswamy, který je šéfem AI u Tesly, se nechal slyšet, že šlo o hodně očekávanou funkci vozů. První testy ukazují, že občas projíždí stopky a jezdí i o 25 km/h nad rychlostní limity.
BREAKING: Tesla Full Self-Driving v14.1.2 is here!— TESLARATI (@Teslarati) October 16, 2025
MAD MAX MODE is here! pic.twitter.com/AKM2VwxiXV
Současně se objevil také profil Sloth, který je ještě pomalejší a konzervativnější než Chill. Nová verze FSD také umožňuje výběr, kde má vůz zaparkovat, tedy např. zda má zajet do garáže, zaparkovat na příjezdové cestě, na ulici, nově také zvládat uhýbat a uvolňovat cestu vozů záchranných složek, zlepšit se měly i další věci jako navigace přes objížďky, vyhýbání se překážkám na silnici, lepší má být také řešení levého odbočování nebo jízda kolem školních autobusů, za které si Tesla vysloužila oprávněnou kritiku.
Pokud jde o bezpečnost FSD, podle posledních Vehicle Safety Report je jízda s FSD mnohem bezpečnější než bez něj. Americký průměr je zhruba 0,7 milionu mil na jednu nehodu, řidiči Tesla jsou na tom bez FSD o něco lépe, ale tady se čísla dost mění. Za poslední čtvrtletí to bylo cca 0,95 milionu mil, ale některá jiná čtvrtletí bylo naměřeno i 1,5 milionu mil na jednu nehodu. Při využití různých verzí autopilotů v Teslách je ale průměr až okolo 6-7,5 milionu mil na nehodu. Jinak řečeno tam, kde má Tesla s FSD jednu nehodu, má běžný americký řidič nehod 10. V roce 2018 to přitom bylo jen cca 3 miliony mil na jednu, takže systém je více než 2krát bezpečnější než byl přes 7 lety.
Nyní už ani nelze lepší výsledky tak moc svalovat na dálnice, kde se dá najet snadno spousta kilometrů bez nehod a statistiku výrazně zkreslit ve prospěch Tesly, protože FSD se používá i ve městech. Data prezentovala na svých stránkách Tesla, nicméně jde o hodnoty v rámci amerického vládního programu New Car Assessment Program.
Zdroj: tesla.com, techspot.com, ilustrační foto (Zoner AI Image Creator)